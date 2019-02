Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kontrolovalo 9. února 2019 postup prací při odstraňování svodidel na problematickém úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Kvůli pracím musel být provoz v úseku sveden do jednoho pruhu. Na snímku je kolona, která začala vznikat u Humpolce směrem na Brno.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kontrolovalo 9. února 2019 postup prací při odstraňování svodidel na problematickém úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Kvůli pracím musel být provoz v úseku sveden do jednoho pruhu. Na snímku je kolona, která začala vznikat u Humpolce směrem na Brno. ČTK/Kolář Vojtěch

Humpolec (Pelhřimovsko) - Dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde se zpozdila rekonstrukce, už je v obou směrech průjezdná ve standardní šířce. Na zprůjezdnění pracovali dělníci od pátečního večera, doprava kvůli tomu byla stahovaná do jednoho pruhu. Dnes se tam podle policie tvořily kilometrové kolony aut. Směrem na Prahu omezení skončilo v poledne, ve směru na Brno kolem 16:30. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Řidiči ale mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem jezdí omezenou rychlostí do 100 kilometrů v hodině. V následujících dvou týdnech se stavbaři na tuto část dálnice vrátí kvůli lokálním opravám některých částí. "Ale to už budeme dělat v noci nebo o víkendech," uvedl Rýdl.

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem byl zúžený kvůli rekonstrukci, již se nepodařilo dokončit do zimy. Provizorní svodidla tam pracovníci odstranili do nedělního odpoledne. Pak začali obnovovat dopravní značení. Skončit měli nejpozději do dnešních 21:00.

Kvůli omezení se dnes v tomto úseku D1 tvořily řady vozidel, a to hlavně směrem na Prahu, kde byla podle Národního dopravního informačního centra před 10:30 kolona od 117. do 104. kilometru. Řidiči osobních aut museli v tomto směru počítat se zdržením asi na hodinu, kamiony i na tři hodiny.

Na práce dohlížela policie, řešit musela problémy s neukázněnými řidiči kamionů. "Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov tam řešili několik přestupků v dopravě," uvedla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Po ránu byla také vozovka místy kluzká. Omezení na D1 se podle mluvčí dnes ale podařilo zvládnout bez mimořádných událostí a bez nehod.

Rekonstrukce dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem za 1,75 miliardy korun začala loni v březnu. Práce se nepodařilo dokončit před zimou a v zúženém úseku začala loni v prosinci kolabovat doprava. ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem a nechalo jinými firmami posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná. Na jaře chce vybrat nového dodavatele, který by měl v létě pokračovat v opravách.