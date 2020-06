Na D1 u Humpolce budou v noci uzavírky kvůli stavbě mostů

Humpolec (Pelhřimovsko) - Na dálnici D1 mezi Humpolcem a Koberovicemi dnes začnou noční uzavírky kvůli stavbě mostů. Od 21:00 budou stavbaři postupně osazovat deset nosníků na 88,4 kilometru. Auta bude policie zastavovat v jednom a pak v druhém směru vždy na 20 minut. Práce by měly skončit do nedělních 10:00. Ve stejném úseku D1 budou krátkodobé uzavírky i z neděle na pondělí. Objízdné trasy nebudou stanoveny. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Auta budou při uzavírkách zůstávat na dálnici. "Policisté v daných dobách vždy provoz nejdříve zpomalí a poté zcela zastaví," uvedla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. V noci na neděli tam budou policisté z dálničního oddělení z Velkého Beranova hlídkovat na šesti stanovištích.

Dělníci budou nosníky osazovat přes obě poloviny dálnice. Kvůli osazení prvního nosníku bude dnes dálnice zavřená na 20 minut v levé části, tedy směrem na Prahu. "Uzavírka bude provedena takto celkem pětkrát na levé části dálnice a poté pětkrát na pravé části dálnice," uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Od nedělních 21:00 do pondělního rána bude na D1 mezi Humpolcem a Koberovicemi podobně brzdit dopravu montáž nosníků mostu na 83. kilometru. Krátkodobých uzavírek by kvůli tomu mělo být ale jen šest, tedy tři v každém směru jízdy.

Dálnici mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec opravuje Eurovia CS od loňského podzimu. Podle webu ŘDS by stavební práce za 1,097 miliardy korun bez daně měly skončit na podzim 2021.