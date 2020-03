Na D1 u Bohumína narazil kamion do kolony, dálnice je uzavřená

Bohumín - Dálnice D1 je u Bohumína na 368. kilometru ve směru do Polska od noci uzavřená kvůli vážné nehodě. Kamion tam hodinu po půlnoci narazil do stojící kolony, poškodil více vozidel. K nehodě letěl vrtulník. Podle informací Národního dopravního informačního centra se havarovaná vozidla nadále odstraňují. Informace policie a záchranné služby ČTK zjišťuje.

Policie odklání osobní auta na exitu 365 Vrbice, pro nákladní vozidla zřídila odklon na exitu 354 Rudná. Mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská nabádá řidiče, aby respektovali pokyny policie. "Doprava je tam intenzivní, snažíme se hledat alternativní trasy, zatím odkláníme osobní auta přes Vrbici," řekla ČTK.

Před hraničním přechodem s Polskem v Bohumíně se tvořily i v pondělí několikakilometrové kolony v souvislosti s opatřeními v boji s šířením nemoci COVID-19. Poláci v neděli zakázali vstup cizincům do země a následně na přechodu zavedli kontroly. Do České republiky kvůli koronaviru cizinci nesmí, platí také zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Existují výjimky, například pro lidi, kteří jezdí přes hranice za prací.