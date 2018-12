Praha/Větrný Jeníkov - Práce na rozšiřování opravované dálnice D1 mezi mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru skončily dnes v poledne. Skončila už i dopravní omezení v obou směrech, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Kolony aut, které se dopoledne tvořily ve směru na Brno, se rozjíždějí. Směrem na Prahu podle policie nejsou. Auta ale budou tímto úsekem dál projíždět sníženou rychlostí.

Firmy v tomto téměř 14 kilometrů dlouhém dálničním úseku posunovaly provizorní betonová svodidla od středy. Práce dnes pokračovaly od rána. "Situaci dopoledne nám zkomplikoval porouchaný kamion přímo v omezení ve směru na Prahu. Ten jsme ovšem odtáhli během 40 minut," řekl Rýdl. Odtahové služby byly podle něj na takové situace připravené. Dnešní sněžení práce nezdrželo. Podle mluvčího jsou na dálnici nejen na Vysočině v pohotovosti vozidla údržby.

Na dálnici dohlíželi i policisté. "Práce proběhly podle harmonogramu. Naše hlídky na místě asistovaly stavebním firmám a dohlížely na plynulost provozu," řekla mluvčí krajské policie. Směrem na Brno se dopoledne vytvořila i šestikilometrová kolona. Jinak byla akce podle mluvčí bez větších potíží.

Opravy dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem mají skluz a neskončily před zimou tak, jak měly. Auta tam pořád jezdila v zúžených jízdních pruzích. V minulém týdnu se po sněžení na D1 vytvořily kolony dlouhé desítky kilometrů. ŘSD v pondělí oznámilo, že v uvedené části D1 ukončí smlouvu se sdružením stavebních společností a na dokončení oprav vybere jiného zhotovitele. O den později firma Geosan Group ohlásila, že sdružení od smlouvy odstupuje. Zakázku za 1,75 miliardy korun prováděl Geosan Group společně s italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy.

Práce zhruba za dva miliony korun na rozšíření jízdních pruhů v obou směrech D1 teď pro ŘSD prováděly firmy Gefab a Kaska.

Babiš: Situace na D1 je problém ŘSD, ne osobně Ťoka

Situace na dálnici D1 je problém ŘSD, ne osobně ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Novinářům to v Senátu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává, že Ťok vyvodí vůči ŘSD nějaká opatření. Podle něj je také třeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, aby nezohledňoval pouze nabídnutou cenu.

"To není o ministrovi, to je o ŘSD. Já předpokládám, že on (Ťok) bude požadovat vysvětlení od ŘSD a že z toho vyvodí nějaké opatření. Říkat, že jsme nečekali, že bude sněžit, je nesmysl," řekl Babiš.

Video: Vyjádření premiéra Babiše k situaci na D1

20.12.2018, 12:28, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Ťok v úterý uvedl, že na rekonstruovaném úseku D1 na Vysočině měla dodavatelská firma problém s plněním termínů, ŘSD se s ní dohodlo na prodloužení termínu pro dokončení prací. "Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," uvedl tehdy ministr.

Babiš dnes uvedl, že ŘSD mělo situaci na problematickém úseku řešit dřív, když vědělo, že dodavatelská firma nestíhá práci. Očekává proto, že ředitelství prostřednictvím ministra dopravy vládě vysvětlí, proč postupovalo, jak postupovalo.

Premiér také kritizoval zákon o veřejných zakázkách, který stanovuje jako jediné kritérium pro vyhodnocení nabídnutou cenu. "Máme problém v tom, že se soutěží na cenu, že se neberou v potaz nějaké reference, jestli ty firmy něco postavily. Bude potřeba to změnit," řekl. Hodnocení stavebních zakázek na základě více kritérií začalo tento měsíc testovat Slovensko.

Při řešení situace na D1, kde v rekonstruovaném úseku kvůli sněžení vznikly dlouhé kolony, budou podle Babiše spolupracovat ministerstva vnitra a dopravy. "Já jsem včera (ve středu) mluvil s panem (ministrem vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD), že se domluvili s minstrem dopravy Ťokem, že bude na kritickém úseku přítomna policie, že budou připraveni, kdyby vznikla znovu nějaká situace, to řešit," uvedl Babiš.