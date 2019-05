Na D1 mezi Humpolcem a V. Jeníkovem znovu začaly stavební práce

Mirošovice (u Prahy) - Na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem dnes byly obnoveny stavební práce přerušené loni v prosinci. Firma Skanska, již Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo ve zkráceném řízení, tam od 08:00 spravuje trhliny. Tyto opravy potrvají do 26. května. Do konce měsíce pak budou dělníci měnit dopravní značení, aby mohla naplno pokračovat rekonstrukce tohoto úseku dálnice. Novinářům to dnes na D1 u Větrného Jeníkova řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Řidiči musejí v tomto úseku počítat s omezením. "V nejbližších 14 dnech se dopravní omezení budou střídat podle toho, kde ta pracoviště budou," uvedl Rýdl. Stavbaři podle něj musí nejdřív udělat vysprávky po zimě a také odstranit díry a trhliny, které měl opravit už původní zhotovitel.

Od 26. do 30. května bude Skanska v tomto úseku rozmisťovat asi 24 kilometrů dočasných svodidel. Dopravu kvůli tomu bude stahovat do jednoho jízdního pruhu, což podle firmy potrvá nejvýše 54 hodin pro každý směr. Pak začnou stavbaři dokončovat rozdělané práce ve středním dělicím pásu, v plánu mají i bourání mostů a výměnu sedmi kilometrů cementobetonového krytu v jízdním pásu směrem na Prahu. "Tak, aby do konce října byly veškeré práce hotové," uvedl projektový manažer firmy Skanska Michal Vozdecký. Jde o zakázku zhruba za 640 milionů korun.

Opravy 14 kilometrů dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly loni v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun tehdy dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy, které mělo opravu tohoto úseku D1 dokončit během letoška. Stavba však nabrala zpoždění a stavaři nestihli práce během zimy přerušit. Stát proto stavebním firmám vypověděl smlouvu.

Zpoždění prací působilo na dálnici problémy zejména v prosinci, kdy se za hustého sněžení tvořily v úseku kolony dlouhé desítky kilometrů. Firmu Skanska vybralo ŘSD bez otevřené soutěže, protože zdržení by podle něj mohlo ohrozit provoz. Podle Rýdla je potřeba řešit hlavně problematické odvodnění, a to zejména kolem 98. kilometru D1. "To znamená, kanalizace a drenáž je tady ve velice špatném stavu a to je to, co společnost Skanska bude muset zrenovovat nebo postavit znovu," uvedl.

Zhotovitele dalších prací v tomto úseku bude ŘSD hledat v klasickém výběrovém řízení, nastoupit by podle Rýdla měl se začátkem další stavební sezony. Hlavní stavební práce mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem by pak měly být hotové ke konci příštího roku. Je to podmínka k tomu, aby obnova celé D1 mezi Prahou a Brnem mohla skončit v roce 2021, řekl mluvčí ŘSD.

Modernizace D1 je rozdělena do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno, na pěti se pracuje. U zbývajících dvou úseků se koná výběrové řízení na dodavatele.