Na Czech Masters prošli cutem tři domácí golfisté, vede Green před Pietersem

Vysoký Újezd (Berounsko) - Tři čeští golfisté prošli cutem turnaje D+D Real Czech Masters evropské série DP World Tour. Ve Vysokém Újezdu na Berounsku si z domácích hráčů nejlépe vede sedmnáctiletý amatér David Tomi, který má po dvou kolech skóre čtyři rány pod par a je na děleném 35. místě. O víkendu se na Albatrossu představí také další amatér Matěj Bača a profesionál Aleš Kořínek. Pořadí vede Gavin Green z Malajsie s 14 údery pod limitem hřiště.

Kořínkovi, jenž byl nejlepším českým hráčem po prvním kole, patří s výsledkem -3 dělené 48. místo. Osmnáctiletý Bača předvedl dvě rány pod par a dostal se mezi postupující golfisty na 60. pozici.

Green předvedl nejlepší výkon dne -9 a vytvořil si náskok tří úderů před belgickým dvojnásobným vítězem turnaje Thomasem Pietersem, Němcem Marcelem Schneiderem a Angličanem Richardem Mansellem. Cutem prošli i slavný Angličan Ian Poulter nebo obhájce loňského vítězství Američan Johannes Veerman.

Pod čarou skončilo 12 českých golfistů včetně dvanáctiletého Louise Kleina, nejmladšího hráče v historii DP World Tour. Cutem těsně neprošel ani Filip Mrůzek, jenž loni na Albatrossu obsadil 12. pozici a vylepšil české maximum v nejvyšší evropské sérii.

Osmý ročník turnaje s dotací 1,75 milionu eur bude pokračovat sobotním třetím kolem a vyvrcholí v neděli.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters evropské série DP World Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1,75 milionu eur):

1. Green (Malaj.) 130 (67+63), 2. Pieters (Belg.) 133 (65+68), Schneider (Něm.) 133 (66+67), Mansell (Angl.) 133 (67+66), 5. Kieffer (Něm.) 134 (68+66), De Jager (JAR) 134 (64+70), 7. Paratore (It.) 135 (67+68), Paj Čeng-kchaj (Čína) 135 (71+64), Forrest (Skot.) 135 (67+68), Pulkkanen (Fin.) 135 (66+69), Angles (Šp.) 135 (68+67), McLeod (Austr.) 135 (67+68), ...35. am. Tomi 140 (69+71), 48. Kořínek 141 (68+73), 60. am. Bača 142 (71+71) - prošli cutem, 70. Mrůzek 143 (71+72), Pospíšil 143 (70+73), Zach 143 (71+72), 80. Brixi (všichni ČR) 144 (72+72).