Na Czech Masters prošli cutem čtyři domácí golfisté, vede Söderberg

Vysoký Újezd (Berounsko) - Čtyři čeští golfisté prošli cutem turnaje Czech Masters série European Tour. Nejlépe si na Albatrossu po dvou dnech vede Aleš Kořínek, který je s dvěma ranami pod par na děleném 34. místě. Po prvním dnu třetí Ondřej Lieser má skóre -1 a je stejně jako Filip Mrůzek padesátý. Par pomohl k postupu Matyáši Zapletalovi z 63. pozice.

Do čela se dostal Švéd Sebastian Söderberg, jenž se díky dnešním osmi ranám pod par dostal na skóre -10. O ránu zpět jsou Američan Sean Crocker a Polák Adrian Meronk. Čtvrtý je další Švéd Henrik Stenson, který i druhé kolo zvládl bez chyby a na svého krajana ztrácí dvě rány.

Bývalý ligový fotbalový brankář Kořínek se ještě po devíti jamkách druhého kola pohyboval dvě rány za postupem. Do hry se ale dostal eaglem na čtyřparu a vzápětí přidal birdie na tříparu. Premiérový postup na turnaji nejvyšší evropské sérii pečetil do konce kola dalším birdie.

Nejlepší český profesionál Lieser nezopakoval výkon z prvního dne. Po boku Stensona zapsal jen jedno birdie a měl čtyři bogey. Několik šanci skórovat neproměnil. "Nevím, jestli jsem ztratil tempo, ale asi pět patů přesně v lajně skončilo o dva míčky před jamkou, dalších pět bylo zase prostřelených nad jamkou. Nespadlo mi tam dneska vůbec nic," řekl Lieser.

Účastník olympijských her v Tokiu má letos hrací kartu na European Tour a poprvé od května a počtvrté v sezoně prošel cutem. "Pokud budeme v Česku spokojení s tím, že někdo projde cutem, tak se golf nikam u nás neposune. Zahrál jsem v prvním kole čtyři pod, ale to pro mě neznamená, že se budu snažit hrát údržbu, abych prošel cutem. Nechci skončit šedesátý," prohlásil Lieser.

O víkendu si Češi na domácím turnaji European Tour zahrají teprve potřetí a poprvé od roku 2016, se to povedlo Mrůzkovi. V roce 2015 to dokázali Mrůzek a tehdejší amatér Vítek Novák.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur) - po 2. kole:

1. Söderberg (Švéd.) 134 (70+64), 2. Crocker (USA) 135 (68+67) a Meronk (Pol.) 135 (68+67), 4. Stenson (Švéd.) 136 (67+69), ...34. Kořínek 142 (74+68), 50. Lieser 143 (68+75), Mrůzek 143 (72+71), 63. Zapletal 144 (72+72) - prošli cutem, ...87. Brixi 147 (75+72) a am. Zuska 147 (74+73), 99. Cafourek 149 (73+76) a Pospíšil 149 (71+78), 106. Tintěra 150 (75+75), Matuš 150 (76+74) a am. Báča 150 (74+76), 110. Zach 151 (75+76), 114. am. Jelínek 152 (77+75), 118. am. Strýček 153 (80+73), 120. Daněk 155 (76+79), 122. Bareš (všichni ČR) 156 (74+82) - neprošli cutem.