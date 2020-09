Na ČVUT představili první samořiditelnou studentskou formuli

Praha - První samořiditelnou studentskou formuli představil tým z ČVUT. Tvůrci dnes v Praze prezentovali i nový "klasický" elektrický monopost deváté generace, který vyvíjejí pro mezinárodní soutěž Formula Student. Tým eForce FEE Prague Formula čítá 60 studentů, zejména z fakulty elektrotechnické a fakulty strojní.

Skupina se letos rozrostla o takzvanou driverless divizi pro vývoj samořiditelné formule. Členové týmu dnes popsali průběh vývoje i technické návrhy vozů, poté obě formule představili.

Pro samořídicí monopost byla využita samonosná karoserie a nápravy z elektrické formule ze sezony 2018. Studenti použili systém senzorů, který vnímá okolí formule, stereo kamery simulující vidění lidského oka i tzv. lidar, který vysílá laserové signály a dokáže zjistit přesnou polohu. Tým vyvinul i plánovací algoritmy a upravil soustavu, díky níž mohou formuli ovládat.

Vývoji se věnovali po celou letošní sezonu, závody se ale kvůli koronaviru nekonaly. Kapitán týmu Josef Med řekl, že v době nouzového stavu tým spolupracoval on-line. Náročné podle něj bylo i to, že oproti minulým letům stavěl tým auta dvě.

Šéf driverless sekce Marek Szeles už samotnou spolupráci studentů z řady různých oborů vidí jako velký přínos, byť sladit je bylo náročné. Tým řešil i několik, především mechanických a elektrotechnických, "oříšků".

"Jsem rád, že máme prototyp, ale už nyní víme, že to jde zlepšit," dodal Szeles. V následujících měsících chce tým dostat formuli do co nejlepší formy. "Pevně doufáme, že organizátoři závodu Formula Student se budou umět přizpůsobit koronavirové situaci tak, že v roce 2021 už budou závody v přítomnosti," doplnil Szeles.

Při přípravě aktuální generace monopostu studenti optimalizovali loňský model formule. Podle tvůrců váží formule 205 kilogramů, což jí umožňuje zrychlení z nuly na 100 kilometrů za hodinu za 2,97 sekundy. Formule má tak větší výkon než předchozí vozy.

Obě formule už letos v létě získaly několik ocenění na on-line alternativách tradičních závodů. Ohledně autonomní formule tvůrci poznamenali, že se jí například jako jediné povedlo dokončit nejtěžší trasu závodu FS Online.

Co se závodů autonomních formulí týče, tak podle Szelese byla tato kategorie na Formula Student poprvé v roce 2016. Za normálního průběhu sezony by se podle něj konalo asi osm takový závodů. Autonomní studentské formule podle Szelese vyrábí asi 40 týmů v Evropě, především ve Švýcarsku a v Německu.

Z loňské závodní sezony přivezl tým CTU CarTech z fakulty strojní dvě pódiová umístění, když na závodech Formula Student Czech dosáhl na 1. místo a v Itálii na 3. místo. Tým s elektrickou formulí eForce si přivezl z českých závodů 2. místo.