Na covid-19 v USA zemřelo podle JHU přes 22.000 lidí

Washington - Za posledních 24 hodin podlehlo v USA nemoci covid-19 dalších 1514 lidí. Celkem tak již v zemi bilance obětí přesáhla hranici 22.000. Informovala o tom dnes americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která situaci kolem šíření koronaviru SARS-CoV-2 dlouhodobě sleduje. Potvrzených případů nákazy v USA je již více než 557.000. Podle listu LA Times Kalifornii od nejhoršího zachránila včasná opatření. Jižní Korea hodlá v úterý poslat do USA 600.000 testovacích sad na koronavirus. Jde o první takovou zásilku poté, co o testy požádal prezident Trump.

Do nedělních 23:00 washingtonského času (5:00 SELČ) zaznamenala JHU ve Spojených státech 22.073 obětí covid-19. USA jsou od uplynulého víkendu zemí, v níž na nemoc způsobenou koronavirem zemřelo nejvíce lidí na světě. Na druhém místě tragického žebříčku je Itálie (19.899 obětí), na třetím Španělsko (17.209).

Za 24 hodin přibylo podle JHU 1514 obětí onemocnění způsobeného koronavirem. Předchozí bilance za 24 hodin činila 1920 obětí a té předcházela bilance dokonce 2108 obětí za den.

Nejhorší situace je nadále ve státě New York, kteréý je ohniskem nákazy s více než 9000 mrtvých. Téměř 7000 z nich eviduje jen město New York.

"Vítězíme a zvítězíme ve válce s neviditelným nepřítelem," uvedl v neděli na twitteru americký prezident Donald Trump. Kritizoval také média, která se podle něj snaží vsugerovat lidem, že šéf Bílého domu "ignoroval raná varování před hrozbou". "Tak proč mě média a demokraté tak jedovatě kritizovali, když jsem zavedl zákaz cestování (do USA) z Číny?" napsal Trump na sociální síti. "Zkorumpovaná média," dodal.

Podle amerických médií, mimo jiné prestižního listu The New York Times (NYT), Trumpa jeho poradci na počátku roku varovali, že v souvislosti s šířením koronaviru hrozí pandemie. On ale na doporučení svých poradců podle NYT nedbal. Ještě na počátku března prezident tvrdil, že není v souvislosti s koronavirem třeba se v USA znepokojovat.

Po celém světě se podle vědců z marylandské Univerzity Johnse Hopkinse koronavirem nakazilo už více než 1,85 milionu lidí. Přes 114.000 jich nemoci covid-19 podlehlo.

Jižní Korea plánuje v úterý poslat do USA 600.000 testů na virus

Jižní Korea plánuje v úterý poslat do Spojených států 600.000 testovacích sad na přítomnost koronaviru. Půjde o první podobnou zásilku poté, co o testy požádal americký prezident Donald Trump. S odvoláním na nejmenovaného zástupce Soulu o tom dnes informovala agentura Reuters.

Trump o testovací sady požádal v telefonickém rozhovoru s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem 25. března. Letoun americké Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) by měl z Jižní Koreje odletět v úterý v 22:30 místního času (15:30 SELČ). Agentuře Reuters to řekl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě kvůli diplomatické citlivosti celé akce. FEMA v USA řídí strategii boje s virem a plánuje protiepidemické operace. Dodávku testů hradí americká vláda.

Jihokorejské firmy už dříve dovezly testovací sady do několika amerických měst, včetně Los Angeles. Úterní zásilka ale bude první, kterou objednala přímo americká federální vláda.

LA Times: Kalifornii od nejhoršího zachránila včasná opatření

Americkému státu Kalifornie k relativně klidnému průběhu pandemie covid-19 pomohla včasná rozhodnutí uzavřít obchody a nařídit karanténu, napsal list Los Angeles Times. Stát na jihozápadě USA se tak vyhnul zběsilému šíření viru, které zasáhlo stát New York a jeho nemocnice, které se potýkají s velkým počtem nemocných.

Kalifornie podle dnešních údajů serveru worldometers.info eviduje přes 23.000 nakažených, zatímco New York více než 189.000. Kalifornie nyní registruje celkem 681 úmrtí, což je méně, než kolik lidí zemřelo podle nedělní bilance ve státě New York za 24 hodin - 758 obětí.

Ve Spojených státech je přes 557.000 lidí s potvrzenou infekcí koronavirem a nemoci covid-19 podlehlo více než 22.000 osob.

Kalifornské nemocnice od náporu nemocných ušetřilo hned několik faktorů, poznamenal list Los Angeles Times. Virus se zde objevil dříve než v jiných státech a na více místech najednou. New York je také nejhustěji obydleným americkým městem, jehož obyvatelé se více než jinde spoléhají na veřejnou dopravu. A v neposlední řadě New York přistoupil k zavedení opatření relativně pozdě; později, než Kalifornie nebo stát Washington, říká Nicholas Jewell z Kalifornské univerzity v Berkeley.

Kalifornie v bezprecedentním kroku 19. března nařídila obyvatelům zůstat doma a nevycházet, pokud to není nezbytně nutné. Stát tehdy evidoval 19 úmrtí. V New Yorku stejné opatření začalo platit 22. března, kdy tam obětí covid-19 v tu chvíli bylo již 150.