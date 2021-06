Na Colours of Ostrava v příštím roce vystoupí The Killers a zpěvačka LP

Ostrava - Na festivalu Colours of Ostrava, který se letos vinou epidemie koronaviru neuskuteční a program pořadatelé přeložili na rok 2022, vystoupí americká rocková kapela The Killers, nizozemský DJ Martin Garrix a také zpěvačka LP. Za pořadatele to dnes řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Všichni interpreti měli původně vystoupil v roce 2020. Pořadatelé dnes oznámili, že se jejich účast podařilo přesunout na příští rok.

"Jde určitě o dobré znamení a známku optimismu na mezinárodní hudební scéně, že se nám daří takto dlouho dopředu znovu potvrzovat festivalové zahraniční hvězdy. Další jména budou určitě brzy následovat, fanoušci se mají na co těšit," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

The Killers se podle Sedláka řadí mezi největší světové stadionové rockové trháky, za svoji kariéru prodali přes 28 milionů alb a získali nesčetné hudební nominace či ocenění. V loňském roce vydali úspěšné album Imploding The Mirage, se kterým také přijedou na festival Colours of Ostrava.

Jeden z nejlepších současných DJs a producentů elektronické hudby Martin Garrix na sebe v nedávné době upozornil skladbou We Are The People s Bonem a The Edgem z U2, která se stala oficiální písní nadcházejícího mistrovství Evropy ve fotbale. Americká zpěvačka LP vydala v posledním roce několik singlů z nového alba, které má vyjít ještě letos. Zpěvačka LP se poprvé proslavila v roce 2017 po celém světě hitem Lost On You, který se dostal na první místa hitparád v 18 zemích a překonal miliardu přehrání.

V Ostravě se také představí norská kapela Wardruna, která přiveze na Colours of Ostrava vikinský hudební rituál o tajemství života. Jde o hudební projekt skladatele, zpěváka a muzikanta Einara Selvika aka Kvitrafna, čerpající z vášně pro severskou mytologii a spiritualismus.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 13. do 16. července 2022 v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.