Na co je v ruském vrtulníku pračka? Anebo sušička?

Kyjev - Polemiky na sociálních sítích vyvolal snímek torza domácího spotřebiče v troskách ruského vrtulníku sestřeleného na Ukrajině. Někteří uživatelé se divili výskytu pračky na palubě bitevní helikoptéry, cožpak nejsou v Rusku k dostání? Anebo snad přepínání pracích programů slouží ke změně otáček a nastavení rotoru? A co "máchání a ždímání" asi udělá s helikoptérou?

Seriózněji naladění komentátoři snímek dávali do souvislosti s informacemi, že vzhledem k nedostatku počítačových čipů začaly ruské zbrojovky do svých sofistikovanějších výrobků montovat čipy, které původně byly určeny pro chladničky. Možná by ke stejnému účelu mohly posloužit i čipy z praček. Vzápětí však následovalo upozornění, že asi nejde o pračku, ale o sušičku.

Na palubě bitevních vrtulníků Mi-24, zvaných v modernizované verzi Mi-35, je i prostor pro převoz malého výsadku, a tak se lze dohadovat, zda jej posádka nevyužila i k přepravě kořisti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve v narážce na zprávy o rabování, jehož se dopouštějí ruští okupanti, prohlásil, že jejich snem je nejspíše ukořistit záchodovou mísu - a samým štěstím zemřít.

Tato myšlenka inspirovala polské tvůrce kresleného filmu ke svérázné verzi potopení ruského křižníku Moskva: pozornost ruských námořníků odláká ukrajinský dron nesoucí zcela novou toaletní mísu, čehož ukrajinští vojáci využijí k odpálení protilodní střely a potopení ruské vlajkové lodi.