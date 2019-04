Poděbrady (Nymbursko) - Stříbrná medailistka z loňského mistrovství Evropy Anežka Drahotová i oba obhájci loňských vítězství Eleanora Giorgiová z Itálie a Němec Christopher Linke se v sobotu zúčastní tradičního závodu Poděbrady Walking. Jeho 87. ročník je zároveň republikovým šampionátem v chůzi na 20 kilometrů a mezistátním utkáním.

Drahotová už letos absolvovala dva závody. V Luganu byla třetí v čase 1:34:27, kterým si zajistila účast na podzimním mistrovství světa v Dauhá. V Dudincích skončila pátá a výkon o šestnáct sekund vylepšila.

V Poděbradech loni obsadila pátou příčku a letos by ráda dopadla lépe. "Poděbrady mají vždy skvělou úroveň. Nedokážu úplně odhadnout svou formu, jelikož přípravu směřujeme hlavně k olympijským hrám, které se konají v roce 2020, ale do Poděbrad se vždy moc těším," uvedla na webu atletického svazu svěřenkyně Iva Pitáka, která v Poděbradech vyhrála v roce 2014.

Favoritkou bude znovu Giorgiová, která loni triumfovala v novém rekordu mítinku 1:28:49. Přijede také loni čtvrtá Litevka Živilé Vaiciukevičiuteová.

O čtvrté vítězství v Poděbradech bude bojovat Linke, který v tomto středočeském městě nenašel přemožitele v letech 2015, 2017 a 2018. Pátý muž z OH v Riu i MS 2017 si zde před dvěma lety posunul osobní rekord na dosud platných 1:18:59. Na německého favorita by měl útočit zejména Rus v neutrálních barvách Vasilij Mizinov, který má bronz z loňského ME a letos si v Soči vylepšil osobní maximum na 1:18:32.

V českých barvách v mužském závodě nebude chybět Lukáš Gdula, který se ale specializuje spíše na padesátku. Závod mužů od 15:30 uzavře program v Poděbradech, ženská elita vyrazí na trať o 45 minut dříve.