Na Chebsku a Sokolovsku lze očekávat omezení pohybu lidí

Na letišti v Chebu 10. února 2021 záchranáři nakládají do vrtulníku pacienta s covidem-19. Z přetížené chebské nemocnice nakažené transportují do jiných zdravotnických zařízení.

Na letišti v Chebu 10. února 2021 záchranáři nakládají do vrtulníku pacienta s covidem-19. Z přetížené chebské nemocnice nakažené transportují do jiných zdravotnických zařízení. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Na Chebsku a Sokolovsku může kvůli covidu dojít na omezení pohybu lidí na nejnižší možnou míru. Například by do jiného okresu mohli jezdit jen za prací, vyplývá z informací, které ČTK poskytl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). O zpřísnění opatření v kraji rozhodne ve čtvrtek vláda. Mělo by jít i o dohled nad používáním ochranných pomůcek, dodal Kulhánek.

"Rámcově by mělo jít o intenzivní používání a vymáhání ochranných osobních pomůcek, ať už ve veřejném prostoru, v MHD, budovách, obchodech nebo zaměstnání. Je to omezení kontaktů mezi lidmi na nejnižší možnou úroveň a omezení mobility. To se ale nebude týkat dojezdu do zaměstnání, zajištění základních životních potřeb, případně návštěvy zdravotnických zařízení," uvedl Kulhánek.

Vedení kraje apelovalo zejména na to, aby opatření, která vláda schválí ve čtvrtek dopoledne, byla realizovatelná a vymahatelná. Pokud se přistoupí k omezení mobility obyvatelstva, tak kraj podle Kulhánka určitě nebude personálně stačit na kontrolu jeho dodržování a bude žádat stát o posily.

Zvažovaná opatření hejtman vnímá jako záchrannou brzdu proti rychlému komunitnímu šíření koronaviru v regionu. Zároveň by ale neměla zcela paralyzovat život v kraji.

Jednou z variant, která tak může nastat, jsou například hlídky policistů na silnicích, kteří by kontrolovali, za jakým účelem lidé cestují. Jak ale řekl hejtman, úplné uzavření všech cest v kraji je nereálné. "Je třeba vzít v potaz možné přínosy proti tomu, abychom neochromili život v kraji a abychom byli schopni ta opatření zabezpečit," dodal Kulhánek.

Chebsko a Sokolovsko jsou spolu s Trutnovskem v Královehradeckém kraji nejvíce zasaženými okresy v Česku. Nejhorší situace je nyní na Chebsku, kde se koronavirem nakazilo za posledních sedm dní nejvíce lidí v zemi. Přibylo tam 1101 nakažených na 100.000 obyvatel, absolutně to bylo 1009 lidí. Na Sokolovsku se za sedm dní nakazilo 961 lidí na 100.000 obyvatel, v absolutním vyjádření 848 lidí. Sokolovský okres je v počtu nákaz za posledních sedm dní po druhém Trutnovsku na třetím místě v ČR.

Vysoké přírůstky nově nakažených se pak odrážejí i v počtu pacientů ve vážném stavu, kteří potřebují hospitalizaci. Nemocnice v kraji jsou kriticky přetížené a musí pravidelně převážet pacienty do jiných krajů.