Na cestu kolem republiky vyjelo deset aut s pořizovací cenou do 3000 Kč

Start devátého ročníku Expedition Scrab, 26. února 2022 v Mrači na Benešovsku. Auta s pořizovací cenou do 3000 korun se vydaly na týdenní cestu kolem hranic celé České republiky.

ČTK/Říhová Michaela

Čerčany (Benešovsko ) - Deset aut s pořizovací cenou maximálně do 3000 korun se dnes v poledne vydalo od muzea Svět Škodovek u Čerčan na Benešovsku na cestu kolem hranic celé České republiky. Během týdne je čeká cesta dlouhá 2250 kilometrů, dnes účastníci Expedition Scrab dorazí do Pasek nad Jizerou. ČTK to dnes řekli pořadatelé akce Janis Chadzopulos a Libor Kalina.

Devátého ročníku recesistické akce se účastní 17 lidí, kteří jedou v deseti autech. "V dobrém stavu není auto ani jedno, a to kvůli té pořizovací ceně do 3000 korun. Ale zároveň nejsou ve špatném stavu, aby nemohla jet po silnici," uvedl Chadzopulos. Mezi nejlevnější auta patří žlutá felicia, která stála 1000 korun.

Účastníky čeká během akce namátkové testování na koronavirus. "Dneska si uděláme test všichni. Když se někdo nebude cítit, tak ho budeme testovat," uvedl Chadzopulos. Na cestovatele čeká také doprovodný program, mezi který patří například návštěvy muzeí s tematikou auto-moto. "Čeká nás muzeum v Nové Bystřici, dneska nás čeká pán, který opravuje veterány," řekl Kalina.

Na opravy svých aut mají jednotlivé posádky maximálně 1000 korun. Pokud by oprava tuto částku měla přesáhnout, posádka končí. Členové posádky si pak mohou v případě zájmu přesednout do jiného auta a cestu dokončit s ostatními účastníky.

Cestu autům komplikují ledem pokryté nebo zasněžené silnice, ale i poruchy. Účastníky čekají noclehy jak pod střechou, tak v autech. Dnes budou účastníci akce podle Kaliny spát v osmnáctilůžkovém pokoji.

V loňském roce Expedition Scrab odstartovala kvůli pandemii koronaviru v polovině května, start se posunul z původně plánovaného února. Expedition Scrab tehdy symbolicky odstartovala i v den původně plánovaného startu, tedy 27. února. Kvůli platným vládním opatřením ale nebylo možné cestovat mezi okresy.

Zájemci mohou dění na expedici sledovat na facebooku, kde najdou denní reporty i živé vstupy.