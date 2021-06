Na cestě k elektromobilitě jsou prý nejlepší Volvo a Volkswagen

Jen dvě klasické automobilky jsou podle Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (Transport&Environment – T&E) připraveny dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle nejnovější studie této organizace jsou jimi Volkswagen a Volvo. Ty jsou podle speciálního indexu na úrovni 70 procent tohoto cíle.

Naopak na opačné straně je největší asijská automobilka Toyota s pouhými třiceti pěti procenty. K zařazení Toyoty na takto nízkou úroveň vedlo T&E to, že v roce 2025 hodlá prodávat pouze 10 procent elektromobilů ze svého celkového portfolia a cíl pro rok 2030 si zatím vůbec nestanovila. T&E ji obviňuje z toho, že se spoléhá na hybridní technologie, které ale ona sama již pokládá za “znečišťující”.

Špatně si podle T&E v současnosti vede většina nejvýznamnějších světových automobilových koncernů. Tedy konkrétně BMW, Daimler, Ford, Jaguar Land Rover a Stellantis. Jen o něco lépe na tom je korejské uskupení Hyundai/Kia a zejména Renault. Ten už se podle tohoto indexu blíží k 60 procentům, zatímco ty dříve jmenované automobilky jsou na úrovních mezi 40 a 50 procenty.

T&E chce urychlit evropské cíle pro snižování emisí CO2. Podle ní je třeba je snížit již do roku 2025 o 25 procent, o 40 procent do roku 2027 a o 65 procent do roku 2030. K úplnému ukončení výroby vozů se spalovacími motory by podle ní mělo dojít už v roce 2035.

T&E je i z dřívější doby známa díky svým razantním výrokům. Například vozy s pohonem plug-in hybrid označila za nový emisní skandál, protože v reálném provozu mají výrazně vyšší emise než výrobci udávají na základě laboratorních testů.

Také vydala prohlášení, že ceny vozů se spalovacími motory a klasických elektromobilů se srovnají již v roce 2027.

Autonaelektřinu.cz