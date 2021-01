Na cestách leží sníh, někde je i náledí

Praha - Silnice jsou s opatrností sjízdné. Novou či ujetou vrstvou sněhu jsou pokryté zejména vozovky nižších tříd v horských oblastech. Náledí je na Litoměřicku, kde policisté eviduje i dopravní nehody.

Jihočeský kraj

Vozovky na jihu Čech jsou sjízdné pouze s opatrností. Některá místa mohou být namrzlá, řidiči by měli dávat pozor především v úsecích, které vedou lesem. ČTK to dnes řekl Otakar Zich z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

"Situace je v porovnání se středou a čtvrtkem mnohem příznivější. V předchozích dvou dnech sněžilo, nyní už jsou pouze občas přeháňky. Hlavně se jednalo o Prachaticko, ale tam už také ustoupily," řekl Zich.

Dodal, že silničáři v noci na dnešek upravovali vozovky. Promrzlé úseky posypávali solí nebo štěrkem. Teploty se po ránu na jihu Čech drží pod bodem mrazu, na Šumavě klesly k minus šesti stupňům Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v regionu oblačno a zataženo, ojediněle může sněžit. Teploty se budou držet kolem nuly a mohou se tvořit zmrazky a náledí.

Jihomoravský kraj

Na některých silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji zůstala po chemickém ošetření zbytková sůl, místy je také mlha, silnice proto mohou namrzat. Vyplývá to z informací Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Silničáři doporučují motoristům, aby jezdili se zvýšenou opatrností. Dálnice jsou sjízdné bez omezení.

Teploty v kraji byly ráno mezi minus čtyřmi až plus jedním stupněm Celsia. Ve středu a ve čtvrtek v kraji sněžilo, silnice by ale už měly být po chemickém ošetření bez sněhu. Místy ale mohla zůstat zbytková sůl. V kraji je také místy mlha, na silnicích se tak může tvořit námraza. Zvýšenou opatrnost silničáři kvůli tomu doporučují na silnicích ve všech okresech. Upozornění se netýká dálnic, ty jsou podle silničářů sjízdné bez omezení.

V kraji bude dnes podle předpovědi meteorologů většinou oblačno až zataženo, ráno lokálně mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi nulou minus jedním až plus jedním stupněm Celsia. V platnosti do dnešního dopoledne zůstává varování meteorologů před možností tvorby námrazy.

Královéhradecký kraj

Na vedlejších silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu, která je místy zledovatělá. Místy se na silnicích v Královéhradeckém kraji může objevit náledí. Na Rychnovsku byl dnes ráno na silnicích nižších tříd rozbředlý sníh. Hlavní silniční tahy v kraji byly po chemickém ošetření většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho stupně až do minus osmi stupňů na horách, uvedli silničáři a meteorologové.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo. Místy by mohlo slabě sněžit, a to hlavně na horách. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách má být od minus tří do minus šesti stupňů.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Novou či ujetou vrstvou sněhu jsou pokryté vozovky nižších tříd v horských oblastech. Zbytky rozbředlého sněhu jsou i na hlavních tazích na Jablonecku a v horských částech Semilska, jinak jsou silnice v kraji po chemickém ošetření mokré. Vyplývá to z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozidla nad šest tun s výjimkou autobusů je nadále uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Zákaz platí od středečního rána a silnice přes Oldřichovské sedlo pro kamiony zůstane uzavřená zřejmě až do doby, dokud na ní bude sníh. K údržbě této silnice lze jako posyp použít pouze písek nebo drť. V minulosti se stávalo, že kamiony na zledovatělém povrchu v náročném stoupání často uvízly a silnici zablokovaly.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dnes mělo být v Libereckém kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách budou mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, ale jízda po některých z nich vyžaduje od řidičů zvýšenou opatrnost. Silnice jsou většinou holé a vlhké nebo mokré, v horských oblastech na nich ale můžou být zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření a ve vyšších polohách v Beskydech nebo na Opavsku ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Bruntálsku slabě sněží a mohou se tam vyskytovat mrznoucí mlhy. Na Opavsku jsou některé místní silnice namrzlé. Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude většinou zataženo až oblačno, na horách bude ojediněle slabě sněžit. Teploty budou kolem nuly, na horách pod nulou.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v horských okresech Jeseník a Šumperk, kde jsou na vozovkách zbytky rozbředlého sněhu. V ostatních částech kraje jsou silnice zpravidla holé a mokré, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zbytky rozbředlého sněhu ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska pokrývají silnice první i druhé třídy. Na silnicích třetí třídy je pak v horských oblastech vrstva ujetého sněhu s posypem. Správci silnic nabádají řidiči k opatrnosti.

Vydatné sněžení v severní části Olomouckého kraje ustalo ve čtvrtek večer, nyní jsou už pouze občasné přeháňky. V některých částech Šumperska prší a tvoří se mlha. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou silnice holé a mokré. Místy je kouřmo, což je řídký oblak, který leží těsně nad zemí a omezuje viditelnost.

Ve čtvrtek ráno dopravu v Olomouckém kraji komplikoval sníh, policisté vyšetřovali v regionu řadu nehod včetně havarovaného autobusu u Vápenné. Na Jesenicku napadlo do pěti centimetrů sněhu. Ve vyšších polohách ležel na vozovkách rozbředlý sníh po chemickém ošetření, obezřetnost byla na místě i v nižších polohách.

Pardubický kraj

Na menších silnicích v Pardubickém kraji zůstávají zbytky sněhu. Jsou hlavně ve výše položených oblastech, někde vozovky také namrzají. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrně by měli řidiči jet v okolí Hlinska, Žamberka nebo v Železných horách. V oblasti Lanškrouna je na menších silnicích ujetá vrstva sněhu.

Sníh přidělal práci také hasičům. Od čtvrtečních 17:00 do dnešních 6:00 hodiny vyjížděli v souvislosti s počasím osmnáctkrát. V devíti případech museli odstraňovat spadlé stromy a větve, které těžký a zmrzlý sníh zlámal. Z příkopů vytahovali několik automobilů, ale také sypače, kterým se nepodařilo zprůjezdnit zachumelenou vozovku, ve Výprachticích vyprošťovali kamion s návěsem.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. V západní části regionu se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj

Některé silnice ve středních Čechách jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Obezřetní by měli být řidiči i na hlavních tazích, vyplývá z informací cestářů.

Silnice v regionu jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Na některých úsecích může řidič potrápit namrzlá vozovka, například u Slaného na Kladensku.

Teploty ve středních Čechách se pohybují od minus pěti do jednoho stupně Celsia a vane slabý vítr.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na cestách v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu. Náledí je na Litoměřicku, kde policisté eviduje i dopravní nehody. Vyplývá to z informací policie a <a href="http://www.dopravniinfo.cz/">dopravního zpravodajství</a> Ředitelství silnic a dálnic.

Sníh leží zejména v západní části kraje. Policisté upozorňují na nutnost mít zimní pneumatiky. Sněžit může ve vyšších polohách podle předpovědi meteorologů i během dne.

Náledí komplikuje dopravu na Litoměřicku. U obce Krabčice na silnici překážejí nákladní automobily. U Kostomlat pod Řípem se stala dopravní nehoda dvou osobních aut, místem neprojedou kamiony, tvoří se tam fronta.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách Vsetínska je po sněžení v předchozích dnech pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje, tedy v nižších polohách Vsetínska, na Kroměřížsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku, jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V regionu je dnes ráno nejčastěji oblačno až zataženo, místy vane slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Do dnešních 10:00 platí v celé České republice výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před tvorbou náledí, případně zmrazků z tajícího sněhu. Náledí a zmrazky mohou podle meteorologů přetrvávat a opakovaně se tvořit i v dalších dnech.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi ČHMÚ měla ve Zlínském kraji dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo, místy s mrznoucími mlhami, během dne přechodně i polojasno. Ojediněle se může objevit slabé sněžení.