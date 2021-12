Na českých silnicích letos zemřelo 466 lidí, mírně víc než loni

Praha - V letošním roce se na českých silnicích stalo přes 98.500 dopravních nehod, při kterých zemřelo 466 lidí. V meziročním srovnání počet havárií stoupl téměř o 3900 a usmrcených je zatím o sedm více. Mírně naopak ubylo těžce a lehce zraněných. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes ČTK sdělil ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Definitivní čísla policisté zveřejní 7. ledna.

Tragičtější než před rokem byl i samotný prosinec. V posledním kalendářním měsíci letošního roku zatím zemřelo při nehodách 45 lidí. Loni jich bylo o 13 méně. Zhruba o 700 na 7841 případů stoupl počet nehod.

Nejčastěji letos v prosinci umírali řidiči osobních aut. O život jich při nehodách přišlo 20. Druhou nejpočetnější skupinou byli chodci, kterých zemřelo 17. Následuje pět obětí z řad spolujezdců v osobních vozech. O život přišel také jeden řidič nákladního auta, motorkář a cyklista.

Od začátku letošního roku do půlnoci z 30. prosince na dnešek se v Česku stalo 98.521 dopravních nehod. Loni jich bylo o 3873 méně. Počet obětí meziročně stoupl o sedm na 466.

Ubylo naopak zraněných účastníků dopravních nehod. Letos při haváriích utrpělo těžké zranění téměř 1600 lidí, loni jich bylo o 200 více. O zhruba 500 na 20.329 klesl počet lehce zraněných.

Loňský rok byl co do počtu obětí nehod nejméně tragický od roku 1961. Bilanci příznivě ovlivnila covidová pandemie, která snížila provoz na silnicích. Počty úmrtí při nehodách se ale snižují i dlouhodobě. V polovině 90. let minulého století ročně zemřelo na silnicích kolem 1400 lidí. Naproti tomu v posledních deseti letech bylo podle statistik dopravní policie maximem 681 mrtvých v roce 2012.