Na českých horách je v půlce ledna v provozu 91 pct středisek

Praha - Na českých horách je v provozu 91 procent skiareálů ze 103 středisek, která lze sledovat na portálu holidayinfo.cz. Lyžovat lze především na hlavních sjezdových tratích. Fungují dvě třetiny vleků a sjezdovek. Díky příznivé předpovědi počasí by se ve druhé polovině ledna měla otevřít další střediska a tratě. Informace dnes ČTK poskytla Asociace horských středisek (AHS) a agentura CzechTourism.

Nejvíce otevřených sjezdovek bylo k 16. lednu v Krkonoších, a to 90 kilometrů. V Jeseníkách bylo ke stejnému datu v provozu 55 kilometrů sjezdových tratí a v Beskydech 20 kilometrů. Aktuální situaci mohou lidé sledovat na portálu holidayinfo.cz, kde je k dispozici 215 kamer z lyžařských středisek. Informace včetně případných omezení přidávají na web přímo provozovatelé skiareálů.

"I když to z okna městského bytu nevypadá, na našich horách jsou lyžařské podmínky velmi slušné. V závěru tohoto týdne přijde ochlazení a až minimálně do začátku února mají být teploty i srážky dle dlouhodobých normálů, což je pozitivní zpráva před blížící se hlavní sezonou na horách," uvedla prezidentka AHS Kateřina Neumannová. Skiareály většinou fungují od 08:30 do 16:00, mnoho středisek nabízí také večerní lyžování.

V zimě na české hory podle agentury CzechTourism dorazí zhruba 4,5 milionu turistů, přibližně 80 procent z nich jsou Češi.