Na český souboj v NBA opět nedošlo, Satoranského Pelicans prohráli v Oklahomě

Basketbalista New Orleans Tomáš Satoranský (vpravo) a Kenrich Williams z Oklahomy.

Basketbalista New Orleans Tomáš Satoranský (vpravo) a Kenrich Williams z Oklahomy. ČTK/AP/Garett Fisbeck

New York - Ani ve třetím utkání mezi New Orleans a Oklahoma City v sezoně NBA nedošlo k souboji českých basketbalových reprezentantů Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Do hry naskočil pouze Satoranský, jehož Pelicans na hřišti Thunder prohráli 112:117. Třicetiletý rozehrávač za 17 minut stihl proměnit jednu střelu ze šesti a připsal si dva body, pět doskoků, čtyři asistence a jeden zisk. Také ale zaznamenal jednu ztrátu a 13 minusových bodů, spolu s Jaxsonem Hayesem nejvíce v týmu.

Thunder v duelu vedli až o 17 bodů a příliš se o výsledek strachovat nemuseli, i když Devonte Graham devět sekund před koncem snížil trojkou na rozdíl čtyř bodů. To však bylo ze strany Pelicans, kteří vyhráli předchozí čtyři zápasy, vše. Střelecky domácí táhl s 31 body Shai Gilgeous-Alexander.

"Snažím se být agresivní kdykoli, kdy k tomu dostanu příležitost. Z lavičky jsem si všímal, jak soupeř hraje v defenzivě, a jen se snažil využít jeho slabin," uvedl Gilgeous-Alexander. S osobním maximem 24 bodů, k nimž přidal šest asistencí, se prosadil i Aaron Wiggins, 15 bodů přidal Robinson Jeremiah-Earl.

Krejčí na rozdíl od svého staršího kolegy z národního týmu neusedl ani na lavičku, protože se nyní připravuje s rezervním týmem Blue na začátek základní části nižší G-League, jenž je naplánován na 5. ledna.

Thunder se výraznějšího vedení ujali hned v první části, již ovládli 32:18. Hosté trefili pouze 10 ze 41 trojek a nestačilo jim 29 bodů a 10 doskoků Joshe Harta a 22 bodů Garretta Templeho. Pelicans vedle nemocného Jonase Valančiunase postrádali už od 9. minuty Brandona Ingrama kvůli bolesti achillovky.

Skvělým výkonem se blýskl úřadující nejlepší hráč soutěže Nikola Jokič, jehož Denver vyhrál 103:100 na půdě Los Angeles Clippers oslabených o Paula George a Kawhiho Leonarda. Jokič sice trefil jen devět střel z 24, přesto zakončil duel s 26 body, 22 doskočenými míči a osmi asistencemi. Will Barton nastřílel 17 bodů.

Nuggets v nově pojmenované Crypto.com Areně rozhodli v poslední části, již vyhráli 24:17. Napravili tak předvánoční porážku s Charlotte. "Omluvil jsem se za ni manželce, dcerám i psům," řekl trenér Michael Malone.

Nejlepším střelcem dnes byl s 36 body, k nimž přidal 13 doskoků, pivot Joel Embiid, pod jehož vedením Philadelphia uspěla ve Washingtonu 117:96. Ve vyhroceném klání, v němž padly také tři technické chyby, byl po potyčce a slovní výměně s Embiidem vyloučen pivot Montrezl Harrell.

K Embiidovi se přidal s 23 body Tobias Harris a Sixers se s bilancí 17 výher a 16 proher vyhoupli na šestou příčku Východní konference právě před Washington. Domácí, kteří nastoupili bez Bradleyho Beala, jenž je v karanténě, stříleli s úspěšností pouze 39 procent. Nestačilo jim ani 17 bodů Spencera Dinwiddieho.

Naopak návrat na palubovku po proticovidových opatřeních, kvůli nimž vynechal dva zápasy a nehrál od 11. prosince, si užil Zach LaVine, jehož Chicago zdolalo Indianu 113:105. LaVine přispěl 32 body, když trefil 12 z 18 střel včetně pěti trojek. Bulls si pod jeho vedením drželi střelbu na 57 procentech.

"Jsem už z covidu unavený. Mám pocit, jako kdybych se ho zrovna zbavil, a už jsem zase seděl. Ale tak to bohužel dnes ve světě chodí," řekl LaVine, jenž vynechal část zápasů kvůli pandemii i v minulé sezoně. Indianu, která je s bilancí 14-20 až třináctá ve Východní konferenci, vedl střelec Caris Levert s 27 body.

NBA:

Chicago - Indiana 113:105, Cleveland - Toronto 144:99, LA Clippers - Denver 100:103, Miami - Orlando 93:83, Oklahoma City - New Orleans 117:112 (za hosty Satoranský 2 body, 4 asistence a 5 doskoků), Sacramento - Memphis 102:127, San Antonio - Detroit 144:109, Washington - Philadelphia 96:117.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 31 22 9 71,0 2. Philadelphia 33 17 16 51,5 3. Boston 33 16 17 48,5 4. Toronto 30 14 16 46,7 5. New York 33 15 18 45,5

Centrální divize:

1. Chicago 30 20 10 66,7 2. Milwaukee 35 22 13 62,9 3. Cleveland 33 20 13 60,6 4. Indiana 34 14 20 41,2 5. Detroit 32 5 27 15,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 34 21 13 61,8 2. Washington 33 17 16 51,5 3. Charlotte 34 17 17 50,0 4. Atlanta 32 15 17 46,9 5. Orlando 34 7 27 20,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 34 20 14 58,8 2. Dallas 32 15 17 46,9 3. San Antonio 32 14 18 43,8 4. New Orleans 34 12 22 35,3 5. Houston 33 10 23 30,3

Severozápadní divize:

1. Utah 32 23 9 71,9 2. Denver 32 16 16 50,0 3. Minnesota 32 15 17 46,9 4. Portland 32 13 19 40,6 5. Oklahoma City 32 12 20 37,5

Pacifická divize:

1. Golden State 33 27 6 81,8 2. Phoenix 32 26 6 81,3 3. LA Clippers 33 17 16 51,5 4. LA Lakers 34 16 18 47,1 5. Sacramento 34 13 21 38,2