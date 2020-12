Na Českomoravské vrchovině se může ledovka tvořit do půlnoci

Praha - Meteorologové prodloužili upozornění před ledovkou na Českomoravské vrchovině a v okolí. Při mrznoucím dešti se tam může tvořit v polohách od 500 metrů nad mořem do dnešní půlnoci, informoval ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

S ohledem na možnost tvorby ledovky by řidiči měli podle meteorologů jezdit opatrně a měli by sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně mobilní lidé by pak měli omezit vycházení ven.

Upozornění před ledovkou se týká části Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje a Vysočiny a okolí Dačic na Jindřichohradecku.