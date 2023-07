Na českém území se uskuteční osm z 18 rychlostních zkoušek Středoevropské rallye

Praha - Osm z 18 rychlostních zkoušek Středoevropské rallye, která bude v říjnu předposledním závodem mistrovství světa, se uskuteční na českém území. Dvanáctý díl šampionátu se vedle Česka pojede i v Rakousku a Německu, kde bude centrum soutěže. Základní informace o trati zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě.

Historicky první světová rallye na českém území bude zahájena ve čtvrtek 29. října na Pražském hradě a blízkém Hradčanském náměstí, kde se uskuteční ceremoniální start. V metropoli se poté pojede i úvodní divácká rychlostní zkouška.

Původně měla být umístěna na Strahově, poté v Holešovicích na Výstavišti, aktuálně to vypadá, že se elita světové rallye představí na dostihovém závodišti v Chuchli. Oficiálně ale ještě o podobě zkoušky není rozhodnuto.

"Usilovně řešíme, kde by měla být. Uvažované Výstaviště v Holešovicích padlo, jelikož městská část Praha 7 není příliš vstřícná. Rozhodneme se pro jiné místo. Máme několik tipů, prioritou je, aby se tam vešlo hodně diváků. Jako nejpravděpodobnější varianta se zatím jeví dostihové závodiště v Chuchli, kde je dostatek místa, zázemí, vybavenost a velká tribuna," řekl prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček v rozhovoru pro Deník na začátku června.

Jisté naopak je, že součástí pokračování 1. etapy bude v pátek sedm rychlostních zkoušek na Vimpersku a Klatovsku o celkové délce přes 130 km. Dopoledne i odpoledne se pojedou tři erzety, každá dvakrát v jiném pořadí. Vrcholem dne bude superspeciální rychlostní zkouška na vyhlášeném Čínovském okruhu v Klatovech.

"Klatovský okruh měli možnost jet v historii v rámci Rallye Vltava i mistři světa Walter Röhrl, Sandro Munari a samozřejmě i náš český šampion a mistr světa WRC2 Jan Kopecký. Mistrovství světa se ale v Česku koná historicky poprvé a jsem pyšný, že se fanouškům z celého světa můžeme pochlubit touto legendární tratí, kterou tu pro rallye máme už desítky let," uvedl Šťovíček v tiskové zprávě. Okruhový měřený úsek u Klatov je tradičně součástí Rallye Šumava.

Organizátoři rallye chystají na závěr páteční etapy i bohatý doprovodný program, před startem zkoušky se na trati představí řada historických závodních speciálů, fanoušci budou mít k dispozici vybraná divácká místa a parkovací plochy. "Naší motivací je zviditelnění a propagace sportu, chceme proto přitáhnout do diváckých zón co nejvíc lidí. Děláme vše pro to, aby fanoušci měli divácká místa jednoduše dostupná a mohli v blízkosti zaparkovat. Většina parkovišť je k dispozici po zakoupení vstupenky a výběru diváckého místa. Parkoviště je pak v docházkové vzdálenosti do 500 metrů, spíš ale méně," řekl prezident Autoklubu.

Stanovena již byla cena vstupenek na jednotlivé dny, celou rallye nebo diváckou supererzetu v Klatovech. Jednodenní stojí od 35 do 45 eur (v přepočtu 830 až 1070 korun) a k dispozici jsou na webu rallye www.centraleuropeanrally.eu/cs/vstupenky. Kompletní harmonogram soutěže bude zveřejněn po skončení schvalovacích procedur ze stran samospráv. V sobotu trať rallye povede po rakouském území, kde se uskuteční šest měřených úseků, a v neděli vyvrcholí v Německu. Centrum soutěže bude v Pasově.