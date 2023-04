Na české mistrovství světa v hokeji budou denně dohlížet stovky policistů

Praha - Na každý hrací den domácího světového šampionátu v ledním hokeji budou příští rok dohlížet stovky policistů. Vycházet budou ze zkušeností, které nabyli při posledním českém mistrovství světa v roce 2015. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Ministerstvo vnitra, zástupci bezpečnostních složek a českého hokejového svazu dnes podepsali memorandum o zajištění bezpečnosti akce. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ambicí dokumentu mimo jiné to, aby se lidé nebáli vzít na zápasy i své děti.

Příští mistrovství světa se bude po letošním šampionátu ve Finsku a Lotyšsku konat v Praze a Ostravě, a to od 10. do 26. května 2024. Pod memorandum o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku dnes připojili podpis vedle Rakušana a Vondráška také šéf hasičů Vladimír Vlček, prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik a šéf organizačního výboru mistrovství Petr Bříza.

Vondrášek uvedl, že díky českému pořadatelství světového šampionátu z roku 2015 má policie s touto akcí relativně čerstvou zkušenost a zná dobře jak pražskou O2 Arenu, tak i Ostravar Arénu, kde se zápasy uskuteční i příští rok. Policisté se podle něj na mistrovství začali připravovat už loni v červnu.

Poslední domácí šampionát v roce 2015 měl rekordní a dosud nepřekonanou návštěvnost: do hledišť tehdy zavítalo 741.690 diváků. "Nepočítáme s tím, že by divácká čísla měla z nějakého důvodu klesat. Spíše si myslíme, že trend bude opačný," odhadl Rakušan. Z pohledu vnitra je podle něj šampionát bezpečnostní akcí velkého rozsahu. "Proto je dobré, že si s hokejovým svazem dopředu nadefinujeme, kdo bude za co odpovídat. Je potřeba zajistit kvalitní dopravní obslužnost a zapojení složek Integrovaného záchranného systému," vysvětlil.

Ministr doplnil, že policie ani hasiči nebudou v žádném případě nahrazovat pořadatelskou službu. "To po nás ani nikdo nechce," řekl. Za fanzóny, hotely pro hráče či jednotlivá utkání tak bude mít plnou odpovědnost svaz ledního hokeje. Integrovaný záchranný systém se naopak zaměří na zajištění silničního provozu, na veřejná prostranství, pyrotechnické prohlídky a bezpečnost na letištích v Praze a Ostravě i na přepravních trasách.