Na Cenu Česká kniha jsou nominované Mornštajnová, Klevisová či Ježková

Praha - V jubilejním desátém ročníku Ceny Česká kniha je na ocenění nominováno šest titulů české beletrie. Po roční pauze porota složená ze středoškolských studentů vybrala pět autorek, které doplňuje jediný muž. Romány či povídky se vesměs vztahují k pohnutým českým dějinám 20. století poznamenaným dvěma totalitními režimy. Vyhlášení vítěze se bude konat 23. května v Primátorském salónku Městské knihovny v Praze, uvedli dnes pořadatelé v tiskové zprávě.

Nominaci mají Martina Adlerová s povídkovou knihou Ostrov žen, Alena Ježková s románem Ruce houslisty, který je příběhem česko-německo-židovské rodiny na pozadí událostí dějin 20. století, nebo Petra Klabouchová, jejíž kniha Prameny Vltavy kombinuje kriminální zápletku opět s dávný příběhem vedoucím do doby druhé světové války.

Pětici nominovaných autorek doplňují Michaela Klevisová, jejíž titul Prokletý kraj má stejně jako kniha Prameny Vltavy děj v Pošumaví a kombinuje detektivku s dějinným dramatem, a Alena Mornštajnová se svou knihou Listopád. Mornštajnová už Cenu Česká kniha dostala v roce 2018 za román Hana. Nominované autorky doplňuje prozaický debut redaktora týdeníku Respekt Martina Uhlíře s názvem Sestry, který upomíná na klasické romány 60. let 20. století.

Už popáté v Ceně České knihy vybírají nejlepší českou prozaickou novinku roku středoškolští studenti. Studentská porota se stala rozlišovacím znakem ocenění proti dalším literárním cenám v ČR. V letošním roce je porota České knihy složena ze studentů gymnázií z Prahy, Českých Budějovic a Olomouce.

Jedním z cílů České knihy je i propagace domácí beletrie v zahraničí. Do dnešního dne se zásluhou projektu podařilo uskutečnit 15 překladů do polštiny, bulharštiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Šíření vítězných titulů do světa napomáhá institut "světových pozorovatelů" vyhrazený zahraničním nakladatelům se zájmem o překlady současných českých autorů. Pozorovatelský status při Ceně Česká kniha má takřka 30 nakladatelství z deseti zemí.