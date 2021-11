Na cenu Brna jsou navrženi architekt Hrůša, tenistka Krejčíková, politik Pithart

Brno - Brněnští radní navrhli 15 osobností, které by měly získat Cenu města Brna pro rok 2021. Jsou mezi nimi například architekt Petr Hrůša, tenisová olympijská vítězka ve čtyřhře Barbora Krejčíková nebo politik Petr Pithart. In memoriam navrhují ocenit brněnského jezuitu Františka Líznu. Nominované bude ještě schvalovat zastupitelstvo. Předávání cen je v plánu v únoru 2022, pokud to epidemické situace dovolí, řekli dnes novinářům zástupci města.

Přestože toho letošní laureáti hodně dokázali, jsou to podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) skromní lidé. "Je za nimi vidět úctyhodná profesní dráha, mezinárodní respekt i morální síla. Pracují v Brně a pro Brno, proto jsem ráda, že jim to město může udělením ceny vrátit a připomenout tak všem, jak skvělí lidé vedle nich žijí," řekla primátorka.

Hrůša se významně podílel na rekonstrukci Janáčkova divadla nebo Domu umění města Brna. Navrhl například parkovací dům Domini park v Panenské ulici. Nejmladší laureátkou je Barbora Krejčíková, letošní vítězka olympijské čtyřhry z Tokia a vítězka letošního grandslamového Roland-Garros ve dvouhře i čtyřhře. Do roku 2017 ji trénovala wimbledonská šampionka a brněnská rodačka Jana Novotná, kterou město in memoriam ocenilo loni.

Za mezinárodní spolupráci bude oceněn Petr Pithart, bývalý předseda vlády a předseda Senátu za KDU-ČSL a dlouholetý účastník česko-německé brněnské konference Dialog uprostřed Evropy o středoevropských vztazích. Jiří Hlušička, nominovaný za oblast společenských věd, se zasloužil o vznik druhého největšího muzea umění v Česku – Moravské galerie v Brně.

Páter Lízna byl brněnský jezuitský kněz, signatář Charty 77 a politický vězeň. Zemřel letos v březnu na covid-19. Dalšími oceněnými budou například bývalý tajemník magistrátu Pavel Loutocký, novinář a publicista František Mikš, Martin Černohorský působící v oblasti přírodních věd nebo Alexandra Šulcová, která se věnuje experimentální farmakologii.

„S některými z laureátů se znám osobně a jsem hrdý na to, že město má ve svých obyvatelích velký potenciál,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).