Na burze se objeví akcie České zbrojovky, obchodovat se nebudou

Praha - Na akciovém trhu pražské burzy se objeví od pondělí akcie České zbrojovky, ale obchodovat se s nimi zatím nebude. Mluvčí BCPP Jiří Kovařík ČTK řekl, že se zatím neuskutečnila veřejná nabídka akcií společnosti, protože se čeká na zlepšení situace na akciových trzích. Firma ale podle něj bude reportovat své výsledky jako obchodované společnosti. Jde o takzvaný technický listing akcie, dodal.

"Česká zbrojovka je silná značka, která patří mezi rodinné stříbro. Výrobce legendárních pistolí CZ se dokázal po listopadu 1989 přetvořit v úspěšnou moderní firmu," uvedl analytik společnosti Starteepo Dušan Jilčík. Se současným managementem má podle něj firma velké šance na úspěch a vstupem na pražskou burzu se ještě více zviditelní. Podobný obor na burze chybí a zbrojovka má globální produkt, který může přilákat i zahraniční investory, dodal.

Česká zbrojovka Group SE (CZG) informovala o úvaze nabídnout akcie na pražské burze počátkem ledna. Firma uvedla, že chce získat peníze na expanzi v USA, kde plánuje vybudovat továrnu. Pro akcie zbrojovky by to byl návrat na pražskou burzu po více než 12 letech. Firma v této souvislosti připomněla, že loni oznámila záměr vybudovat nové výrobní a distribuční sídlo v americkém Little Rocku ve státě Arkansas.

Akcie společnosti Česká zbrojovka se na pražské burze obchodovaly od poloviny 90. let minulého století do listopadu 2007. Na burze skončily po vytěsnění menšinových akcionářů hlavním vlastníkem, kterým byla pražská firma EXIMAT. S akciemi České zbrojovky se v posledních letech před jejich vyřazením na burze obchodovalo velmi zřídka.

Firma vyrábí pistole, samopaly nebo sportovní kulovnice. V civilní výrobě působí v automobilovém a leteckém průmyslu. Podle výroční zprávy z roku 2018 zaznamenala Česká zbrojovka rekordní tržby přesahující 4,66 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o více než 564 milionů korun. Čistý zisk společnosti předloni činil zhruba 710,8 milionu korun, o rok dříve přesáhl 625 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 přesáhl 1700.

Většina akcií uherskobrodské zbrojovky patří společnosti EHC CZUB, SE kontrolované René Holečkem. Necelá desetina akcií náleží členům představenstva, vedoucím zaměstnancům a České zbrojovce a.s. Součástí holdingu Česká zbrojovka Group SE je firma od předloňského roku.