Na Broumovsku se letos narodilo přes 20 vlčat, populace vlků je stabilní

Broumov (Náchodsko) - Tři vlčí smečky, které zasahují na Broumovsko, se letos rozrostly. Fotopasti zachytily v česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami minimálně 20 letošních vlčat. I přes tento přírůstek se na Broumovsku může pohybovat celkem 20 až 30 jedinců, tedy početně se vlčí smečky drží v posledních letech zhruba na stejné úrovni. ČTK to dnes řekl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Vlky na Broumovsku monitoruje především Hnutí Duha ve spolupráci s CHKO Broumovsko a dalšími institucemi. Přibývá také informací o podezřelých poraněních vlků v oblasti.

"Každoročně se tady narodí 15 až 20 vlčat. Počet zjištěných vlčat v letošním roce je tak relativně vysoký. Neznamená to ale, že by jich v oblasti řádově přibývalo. Musí se brát v potaz přirozená úmrtnost vlčat a rozptyl zvířat do širšího okolí," řekl ČTK Kafka.

Jedna ze tří vlčích smeček zasahující na Broumovsko má podle ochranářů jádrovou oblast v Javořích horách, druhá v pohraničních Vraních horách a třetí v Národním parku Góry Stolowe. Důkazy o trvalém pobytu vlků jsou i z Orlických hor, podle vědců, ale tato smečka na Broumovsko nezasahuje.

Stabilní populace vlků na Broumovsku doprovázejí útoky na hospodářská zvířata, zejména ovce. Někteří farmáři dlouhodobě požadují odstřel vlků. Podle ochranářů byl minulou zimu jeden z vlků prokazatelně upytlačen, v těle mrtvého vlka byly zjištěny zbytky střely.

"Na Broumovsku se letos vlčata narodila opět ve všech smečkách, které se na česko-polském území na Broumovsku pohybují. Nejsou ale jen dobré zprávy. Lesníci z Nadleśnictwo Wałbrzych, Lasy Państwowe během října zjistili, že jednomu z mláďat z Javořích hor, kde pohyb smečky sledují na polské straně, chybí kus přední nohy. Jak k zranění přišlo nevíme, ale bohužel nelze vyloučit, že za něj může člověk," uvedli na webu zástupci Hnutí Duha.

I v tomto případě ochranáři podávali trestní oznámení na neznámého pachatele. "Případy pytláctví se ale v Česku dlouhodobě nedaří řešit," uvedli ochranáři..

Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl po 250 letech zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování.

Podle ochranářů vlci plní v přírodě v ČR důležitou roli, pomáhají snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí škody. Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 procent vlčí potravy, hospodářská zvířata maximálně dvě procenta. Ochranáři opakovaně uvádějí i to, že v zabezpečení stád mají někteří chovatelé rezervy.