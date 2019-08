Na Brněnsku prý někdo rozházel Stutox II, otrávil zajíce

Brno - Myslivci našli v Brně-Tuřanech a blízkých Šlapanicích desítky mrtvých zajíců a několik bažantů. Vzorky poslali na rozbor, který podle nich potvrdil otravu látkou Stutox II na hubení hrabošů. ČTK to dnes řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Brno-město Zdeněk Živěla. Podle něj někdo rozesel jed po poli v rozporu se zákonem. Státní veterinární správa na dotaz ČTK uvedla, že oficiální výsledky zveřejní ve čtvrtek.

Úhyn byl hlášen uprostřed minulého týdne. "V katastru Brno-Tuřany v lokalitě Dvorska se našlo 37 kusů otrávených zajíců a tři bažanti, ve Šlapanicích bylo 25 kusů zaječí zvěře. Máme potvrzené od státní veterinární správy z Olomouce, že je tam daná otrava Stutoxem II," řekl Živěla ČTK.

Vzorky zkoumá Státní veterinární ústav v Olomouci. "Vyšetření úhynu zajíců a bažantů ještě není ukončeno," řekl ČTK ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci Jan Bardoň s tím, že je třeba provést nejen toxikologické, ale i bakteriologické vyšetření.

"My to definitivně v tuto chvíli uzavřeno nemáme, protože nám chybí výsledky bakteriologického vyšetření a u toxikologického vyšetření se musí udělat celá škála toxinů," dodal. "Většina vzorků, které došly, jsou vzorky odebrané a hrazené mysliveckým sdružením. To znamená, že vlastníkem je myslivecké sdružení, které první musí dostat výsledek," uzavřel ředitel SVÚ v Olomouci.

Živěla vidí jako problém několik věcí. "Přípravek byl použitý bez toho, že by se udělalo oznámení. Když si Stutox kupujete, je tam popis, kam to musíte ohlásit. Musí být označené, kde je to aplikované. K ničemu takovému ale nedošlo," řekl Živěla. "Látka se má navíc aplikovat do nor, tady to ale nejspíš někdo velkoplošně rozmetal po poli. U nás v lokalitě Tuřany Dvorska to bylo na ploše 36 hektarů a ve Šlapanicích asi na 100 hektarech," řekl Živěla.

Škoda nejspíš přesáhne 100.000 korun, protože jen u zajíců je podle Živěly stanovena hodnota 2500 korun za kus. "Já to dál budu řešit s právníky a podám trestní oznámení," dodal Živěla.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Podle ministerstva zatím lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.