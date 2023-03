Na brněnském výstavišti se otevírá zábavní park Šmoulové - Magický svět

Brno - Dobrodružný park Šmoulové - Magický svět spojený s bruslařskou dráhou a dvěma naučnými stezkami se v pátek otevře v pavilonu C brněnského výstaviště. Půl roku trvající expozice nabídne šmoulí vesnici v životní velikosti spojenou s interaktivními prvky a v prvním patře i bruslařskou dráhu s půjčovnou bruslí a dvě naučné stezky. Pořadatelé dnes výstavu představili novinářům.

Fotogalerie

"Výstava vznikla jako zábavní park k 60. výročí vzniku Šmoulů v roce 2018 v Bruselu v domovské zemi Šmoulů. Protože autory zábavního parku ze společnosti Explorado známe, domluvili jsme se, že i pro Česko by taková atrakce byla zajímavá. Letos tak Šmoulové 65 let svého vzniku slaví v Brně," řekl ČTK ředitel pořádající JVS Group Viliam Ďuriš.

Děti s rodiči se dostanou do prostředí vesnice modrých Šmoulů, kteří podle slavného seriálu mají měřit na výšku jako tři na sobě postavená jablka. Autentické domečky v barevných houbách, skluzavky a interaktivní prvky zabírají celé přízemí pavilonu, které má rozlohu 3500 čtverečních metrů. Poté mohou návštěvníci pokračovat do druhého poschodí, kde mohou na stejné rozloze vyzkoušet dráhu pro kolečkové brusle a projít také dvě naučné stezky o přírodě. Ty vznikly ve spolupráci s redaktory National Geographic a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Společnost JVS Group už v pavilonu C pořádala předchozí expozici věnovanou faraonu Tutanchamonovi, dočasný dobrodružný park věnovaný Šmoulům mohou lidé navštívit až do 3. září letošního roku. Poté plánuje firma další dočasný park Jurské dobrodružství. Ani poté ale neplánuje pavilon C opustit.

"Naším cílem je vybudovat v něm trvalý zábavní park, který bude největší ve střední Evropě. Měl by vycházet z obrovského akvária, mořského světa, přes dinosaury až na souš," popsal Ďuriš.

Pro veřejnost se výstava Šmoulové otevře v pátek, otevřená bude denně od 10:00 do 19:00 hodin, o víkendu od 9:00 do 19:00. Ceny vstupenek se pohybují od 220 korun dopoledne ve všední den až po 320 korun na osobu o víkendech.