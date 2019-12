Na brněnské hlavní nádraží se dnes po roce vracejí všechny vlaky

Brno - Na brněnské hlavní nádraží se dnes po půlnoci vrátí po roční výluce všechny vlaky, které zatím musely jezdit na dolní či jiná brněnská nádraží. Poprvé z něj také vyjely po 41 letech vlaky do Židlochovic. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) opravovala kromě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na nádraží také mosty přes ulice Křídlovická a Hybešova a kolejiště v jižní části stanice. Opravena byla také dvorana odjezdové haly a nájemce nádraží pokračuje v úpravách pracemi, které už nebrání pohybu cestujících.

Prvním vlakem, který nepojede na dolní, ale na hlavní nádraží, je noční vlak InterCity Metropol z Prahy. Přijede 40 minut po půlnoci a pokračuje do Břeclavi. Ve všední den bude nyní jezdit na hlavní nádraží zhruba 670 vlaků. Vzhledem k intenzitě dopravy ve špičce to může znamenat operativní odklon rychlíků od Ostravy přímo do Králova Pole nebo odklon osobních vlaků z Tišnova na Břeclav přes dolní nádraží.

Nádražní budovu opravuje společnost Brno New Station Development (BNSD), která ji má pronajatou od Českých drah. Odjezdovou halu kompletně očistila a za vstupními dveřmi vzniklo zádveří s dalšími dveřmi na fotobuňku, aby do haly netáhlo. Stále se pracuje na stavbě pokladen a občerstvení se přesune do jiné části budovy. Nájemce také opravil první nástupiště, kde také pokračuje v drobnějších pracích, které už nemají zásadní vliv na cestující a provoz vlaků. Práce SŽDC i BNSD v tomto roce výrazně proměnily podobu desetiletí zanedbávaného brněnského nádraží.