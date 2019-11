Na Božím Daru začne razítkování ručním vánočním razítkem

Ilustrační foto - V Božím Daru začala 1. prosince tradičně pracovat Ježíškova poštovna, vánoční poštu s příležitostným razítkem bude rozesílat až do 23. prosince. Motivem letošního razítka je adventní věnec a autorkou návrhu je výtvarnice Iveta Holešová.

Ilustrační foto - V Božím Daru začala 1. prosince tradičně pracovat Ježíškova poštovna, vánoční poštu s příležitostným razítkem bude rozesílat až do 23. prosince. Motivem letošního razítka je adventní věnec a autorkou návrhu je výtvarnice Iveta Holešová. ČTK/Kubeš Slavomír

Boží Dar - Na Božím Daru začne v neděli 1. prosince tradiční razítkování Ježíškovy pošty novým vánočním razítkem. Pro letošní 26. ročník je na ručním razítku motiv plovoucích lodiček z ořechových skořápek se svíčkami. Autorem návrhu je Pavel Sivko, který motiv vytvořil i minulý rok. Na razítku byla tehdy hvězda s kometou a vánočními dárky. Pohledy, dopisy a přání pro své blízké mohou lidé na Boží Dar zasílat až do 23. prosince, informovalo v tiskové zprávě božídarské infocentrum.

Děti si podle organizátorů každoročně nepřejí pouze hmotné dárky, jako jsou hračky nebo elektronika, ale také lásku, mír, štěstí a zdraví pro všechny na celém světě.

Z Božího Daru každoročně odejdou stovky kilogramů zásilek oblíbené vánoční pošty do celého světa. Pohledy, dopisy a přání lze na Boží Dar zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62, nebo v průběhu roku osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky v Infocentru na Božím Daru. Všechny zásilky určené k orazítkování musejí být opatřené cílovou adresou a známkou odpovídající skutečnému poštovnému do místa určení. V prosinci se všechny ofrankované pohledy a dopisy orazítkují příležitostným vánočním razítkem a odesílají se zpět na uvedené adresy.

Ježíškova pošta funguje na Božím Daru od roku 1994. V loňském roce zaměstnanci pošty orazítkovali a odeslali téměř 315 kilogramů dopisů, přání a pohlednic. Celkem to bylo okolo 69.560 zásilek. Nejvzdálenější přání směřovala do Japonska, Kolumbie, Číny, na Nový Zéland, Filipíny nebo na Kubu. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 17. prosince.