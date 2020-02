Na Bloomberga při jeho první debatě tvrdě útočili rivalové

Debata kandidátů o demokratickou nominaci do prezidentských voleb 19. února 2020 v Las Vegas, zleva Mike Bloomberg, Elizabeth Warrenová, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg a Amy Klobucharová.

Las Vegas - S tvrdými útoky se musel vypořádat americký miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg, který se dnes poprvé zúčastnil televizní debaty se soupeři o demokratickou nominaci do letošních prezidentských voleb. Do klání se kvalifikoval díky rostoucí podpoře v průzkumech veřejného mínění.

Bloomberg čelil útokům kvůli údajně rasistickým policejním taktikám z dob, kdy byl starostou New Yorku, kvůli svému chování k ženám i kvůli svému majetku. "Kandidujeme proti miliardáři, který mluví o ženách jako o tlustých babách a lesbách s koňským obličejem. A nemluvím o Donaldu Trumpovi, mluvím o starostovi Bloombergovi," řekla jedna z Bloombergových rivalek, senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová.

Další uchazeč o demokratickou nominaci, bývalý starosta města South Bend ve státě Indiana Pete Buttigieg, při svých slovních výpadech nevynechal ani vermontského senátora Bernieho Sanderse, který patří k levicovějšímu křídlu strany. "Většina Američanů neuvidí, kam patří, když se bude mít rozhodovat mezi socialistou, který si myslí, že peníze jsou zdrojem všeho zla a miliardářem, který si myslí, že peníze by měly být zdrojem veškeré moci," řekl Buttigieg. Demokratická strana by podle něho měla do souboje o Bílý dům proti současnému prezidentovi Trumpovi poslat někoho, kdo skutečně žije a pracuje ve středostavovském prostředí v průmyslovém městě na středozápadě.

Bloomberg o sobě mluvil jako o filantropovi, který své peníze nezdědil, ale vydělal. "Tyto peníze utrácím za to, abychom se zbavili Donalda Trumpa, nejhoršího prezidenta, jakého jsme kdy měli," uvedl.

Podle posledního průzkumu má Bloomberg mezi demokraty a jim nakloněnými nezávislými voliči devatenáctiprocentní podporu. Umístil se na druhém místě za Berniem Sandersem. Miliardáři v posledních týdnech podpora strmě roste především díky jeho kampani, která nákladností vysoce překračuje možnosti všech ostatních kandidátů.