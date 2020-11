Na berlínském letišti Willyho Brandta byla otevřena nová ranvej

Berlín - Na novém berlínském letišti Willyho Brandta byla dnes oficiálně otevřena jižní přistávací a vzletová dráha. Vzdušný přístav na jihovýchodě německé metropole je tak v plném provozu. Dnes zároveň začíná šestiměsíční lhůta, po jejímž konci vyprší letišti Tegel na severozápadě Berlína povolení k provozu. Letecký provoz na Tegelu ale utichne mnohem dříve, a to v neděli 8. listopadu.

Počínaje dneškem tak může nové letiště využívat nejen severní dráhu, ale i paralelní jižní ranvej bez mimořádných povolení, jak bylo dosud potřeba. V sobotu 31. října, kdy se Brandtovo letiště oficiálně otevřelo, na jižní dráze přistál zvláštní let společnosti easyJet. O několik minut později dosedl na severní dráze zvláštní let Lufthansy. Obě společnosti, které jsou největšími klienty letiště, tak byly první, koho Brandt odbavil.

S otevřením nové dráhy, na které dnes jako první přistál let společnosti Qatar Airways z Dauhá, začínají platit nové podmínky. Z těch hlavních je to především zákaz nočních letů v době od 00:00 do 05:00 a výrazné omezení letů v době mezi 22:00 a 24:00 a mezi 05:00 a 06:00, což na původním letišti Schönefeld neplatilo. Z Schönefeldu je nyní terminál 5 letiště Willyho Brandta a využívat ho budou nízkonákladové společnosti.

Německou metropoli dosud obsluhovala dvě letiště - Tegel na severozápadě a Schönefeld na jihovýchodě. Zatímco Tegel bude zcela uzavřen, provoz na Schönefeldu, nyní pojmenovaném jako terminál 5, bude zhruba deset let pokračovat. S uzavřením pětky se počítá až po dokončení terminálu 3. Ten bude postaven vedle hlavního terminálu 1. Zda se tak stane kolem roku 2030, jak se původně předpokládalo, není ovšem kvůli krizi vyvolané koronavirem jasné.

Kvůli krizi nebyl zprovozněn ani terminál 2, který je už hotový a který je napojen na terminál 1. Šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup vysvětlil, že takto se ušetří půl milionu eur měsíčně (13,6 milionu Kč).

Nové letiště, které leží na jihovýchodě německé metropole na braniborském území, se začalo budovat před 14 lety. Zprovoznění bylo původně plánováno na rok 2011, ale termín byl několikrát odložen. Stavba zatím přišla podle médií nejméně na deset miliard eur (274 miliard Kč).