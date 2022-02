Na Berlinale se představila Lucie Sunková se snímkem Zuza v zahradách

Berlín - Film s dětským námětem, který je ale pro každého. Tak v rozhovoru s ČTK zhodnotila česká režisérka, ilustrátorka a grafička Lucie Sunková svůj animovaný snímek Zuza v zahradách, který dnes mezinárodní filmový festival Berlinale uvedl ve světové premiéře. První vystoupení na Berlinale to bylo i pro Sunkovou. Krátkometrážní film zařazený na festivalu v doprovodné soutěžní sekci Generation Kplus vznikal náročnou technikou malby olejovými barvami na sklo, denně se tak natočily čtyři vteřiny snímku.

"Berlinale je úžasný, obrovský festival, takže já jsem strašně ráda, že Zuza v zahradách startuje zrovna na takovémhle festivalu. O to víc, že to není jen festival animovaných filmů," řekla Sunková po promítání snímku v berlínském středisku Haus der Kulturen der Welt (Dům světových kultur). Uvedla, že je vždy ráda za možnost účastnit se festivalu, přesto měl dnešek pro ni zvláštní význam. "Premiéra je prostě premiéra," poznamenala.

Sunková po projekci neskrývala nadšení nejen z možnosti vystoupit na věhlasném festivalu, ale také z přítomnosti publika. Kvůli pandemii nemoci covid-19 je nicméně kapacita kin omezena na polovinu a návštěvníci musí být po celou dobu respirátory. "Byl to ale nádherný pocit, protože to viděli diváci. V kině bylo hodně dětí, hodně dospělých. Radost je veliká," řekla.

Po promítání mohlo publikum tvůrcům položit dotazy k filmům, což přítomné děti v případě Zuzy v zahradách učinily. Film vznikl na motivy stejnojmenné dětské knihy Jany Šrámkové. Zuza je malá holčička, která prožívá dobrodružství v zahrádkářské kolonii. Jednoho dne nalezne na cestě klíč, který později vrátí majitelce tajemné zahrady. Spolu ho pak pověsí na strom k dalším klíčům, kterými je koruna vyzdobená. Malé diváky zajímalo především to, co strom ověšený klíči znamená.

"Myslím si, že není nutné to vysvětlovat. Je to místo, kde se po překonání strachu sejdou a mají z toho krásný pocit. Přesné vysvětlení to nemá," odpověděla Sunková. Podobně reagovala i na otázku, proč stará paní při setkání se Zuzou nemluvila. "Nebylo to potřeba. Zuza si se starou paní porozuměla i beze slov," dodala.

ČTK Sunková řekla, že děti pokládají vždy náročné a specifické otázky. "Dotazy od dětí jsou docela náročné, mnohem náročnější než od dospělých," uvedla.

Téma Zuzy si Sunková vybrala po dokončení animovaného snímku Strom, který nebyl přímo cílen na děti. "Rozhodla jsem se, že bych chtěla dělat film pro děti, nebo s dětskou tematikou. A ta knížka mi padla do oka. Vzpomněla jsem si na ni, protože se tam krásně snoubí civilní vyprávění a taková magie, poetika, lyrika, epika. Je tam všechno dohromady." řekla o knize Jany Šrámkové.

Výsledný film je sice určen dětem a na Berlinale je v kategorii snímků pro děti, podle Sunkové je to ale jen nezbytné zařazení, protože film netočila výhradně pro malé diváky. "Věřím, že je to film pro každého," řekla.

Sunková se rozhodla i pro malbu olejovými barvami na sklo, což je časově náročná technika. "Když odmyslím finanční přípravu, než se film zafinancuje, tak celá práce mi trvala dva roky," řekla Sunková. "Asi čtyři měsíce jsem malovala pozadí, kterých je asi 90. A potom ta samotná animace ve studiu, protože to vzniká opravdu přímo pod kamerou, tak ta mi trvala devět měsíců. Je to tak zhruba čtyři vteřiny za den," vysvětlila. "Jednotlivé fáze se namalují olejovými barvami, vyfotí, pak se kousek umaže, domaluje, zase se vyfotí, zase umaže," dodala.

Zda Sunková se Zuzou v zahradách v sekci krátkometrážních snímků kategorie Kplus uspěje a získá sošku Skleněného medvěda, bude jasné ve středu 16. února. V tento termín Berlinale také oznámí vítěze hlavní ceny, kterou je Zlatý medvěd.