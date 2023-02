Na Berlinale se představil dokument Východní fronta, podílela se na něm i ČR

Berlín - Na Ukrajině se každý snaží dělat to nejlepší, co umí. Dnes to v německé metropoli na filmovém festivalu Berlinale při premiérovém představení svého dokumentárního snímku Východní fronta prohlásil Jevhen Titarenko. Film, na kterém se v koprodukci podílely Ukrajina, Litva, Spojené státy a Česko, natočil Titarenko společně s režisérem Vitalijem Manským. Diváci snímek ocenili několikaminutovým potleskem vstoje.

Dokument měl světovou premiéru symbolicky dnes, kdy si Ukrajina připomíná první rok od ruské invaze. Na to poukázal i umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian. "Dnes je zvláštní den. Je naší povinností si ho připomenout," řekl před promítáním.

"Pro mě osobně je velmi důležité, že vám mohu tento film ukázat právě v tento den. Přesně před rokem totiž celý svět uviděl, čeho je Rusko schopné," řekl Titarenko publiku. Režisér a zároveň hlavní postava dokumentu Jevhen Titarenko se již v roce 2014 vydal na Krym jako válečný dokumentarista. Po ruském vpádu na Ukrajinu loni v únoru se i s přáteli dobrovolně přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války.

"Nikdo se nenarodil, aby válčil. My na Ukrajině ale nemáme jinou možnost," řekl Titarenko. "Všichni se proto snaží dělat to nejlepší, co umí," dodal. Jeho režisérský kolega Manskyj doplnil, že jedním z cílů snímku je ukázat vojáky a mediky jako lidské bytosti. Snímek tak divákovi představuje nejen každodenní riskantní život zdravotníků na frontě, ale umožňuje mu nahlédnout i do jejich rodinného a přátelského zázemí.

"Chtěl jsem ukázat, odkud vojáci jsou, za co bojují a za co umírají. Chtěl jsem ukázat, že jsou pro mě více než statistiky. Chtěl jsem ukázat, že jsou to hlavně lidé," dodal Manskyj.

Východní frontu vybrali pořadatelé festivalu do doprovodné soutěžní kategorie Encounters. Berlinale skončí v neděli, v sobotu ale vyvrcholí udílením hlavní ceny, kterou je soška Zlatého medvěda.