Na Bečvě zahájí provoz stanice, která bude sledovat kvalitu vody

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Na Bečvě bude dnes oficiálně zahájen provoz monitorovací stanice, která bude nepřetržitě sledovat kvalitu vody. Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky má předejít ekologickým haváriím, jaká byla například na Bečvě v září roku 2020. Monitorovací stanice je ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku. O provoz stanice se stará ostravská pobočka Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Biologická jakost vody se měří a vyhodnocuje nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček. Monitoruje se jejich reakce na aktuální kvalitu vody, v případě varovných signálů je možné automaticky odebrat vzorky. Projekt by podle předpokladů měl trvat rok. Výsledky budou poté vyhodnoceny a předány zástupcům státní správy pro další případné využití. Výzkumný ústav chce projektem ukázat řešení, které by mohlo být využito na vodních tocích v Česku, kde by mohly vzniknout havárie.

Ekologická havárie postihla Bečvu 20. září 2020. Podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Postižený byl úsek začínající pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny organismy vázané na vodu na 40 kilometrech toku.

Kvůli otravě Bečvy obžaloval na konci března státní zástupce rožnovskou firmu Energoaqua a jejího ředitele Oldřicha Havelku z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Vsetínský okresní soud však v květnu státnímu zástupci vrátil případ k došetření, důvodem byly nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Státní zástupce podal na rozhodnutí vsetínského okresního soudu stížnost, rozhodne o ní olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě.