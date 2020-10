Na bavorském přechodu u Ž. Rudy testují pendlery zdarma na covid

Zhruba 150 českých pendlerů jezdících za prací do Německa se 12. října 2020 od 06:00 do 11:30 nechalo zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy. Zájem je velký, denní kapacita dvou stanovišť je nejméně 300 lidí, řekla dnes ČTK koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Finková ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje s vládou Dolního Bavorska.

Zhruba 150 českých pendlerů jezdících za prací do Německa se 12. října 2020 od 06:00 do 11:30 nechalo zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy. Zájem je velký, denní kapacita dvou stanovišť je nejméně 300 lidí, řekla dnes ČTK koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Finková ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje s vládou Dolního Bavorska. ČTK/Zemský úřad v Regenu

Ž. Ruda (Klatovsko) - Na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy se od 06:00 do 14:00 nechalo zdarma testovat už přes 300 českých pendlerů jezdících za prací do Německa. Dvě stanoviště, otevřená do 18:00, tak překročily denní kapacitu, plánovanou na 300 lidí a zvýšily ji na 500 testovaných. Češi tam stojí půlhodinové fronty, řekla ČTK koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Fink ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje s vládním obvodem Dolního Bavorska.

Okres Regen tím chce ulehčit testovacím kapacitám v ČR a zjistit procento nemocných; poslední dny tam rychleji rostou počty nakažených. Němci chtějí testováním prokázat, že pendleři nákazu nezpůsobují. Jejich podniky, sociální služby a nemocnice jsou na nich hodně závislé.

Zemský úřad Regen do pátku vyhodnotí počty pendlerů a jejich negativitu či pozitivitu na covid. Podle výsledků buď nechá výjimky pro pendlery, nebo zavede přísnější opatření. "Díky velkému zájmu o testování budou mít velký reprezentativní vzorek," řekla.

V okrese Regen zatím pendleři nemusí mít povinně testy, kdežto v sousedním okrese Cham už je podle Fink musí při kontrolách předkládat ode dneška; okres pendlery testuje také zdarma, ale přímo v Chamu. Regen to zatím nechce nařizovat.

Testovací stanice v Bayerisch Eisensteinu jsou otevřené do středy a pendleři si mohou nechat udělat test bez předchozí registrace. Pendlera okamžitě po otestování pustí do Německa a výsledky mu zašlou. "Prosíme zájemce, aby přišli do 17:30, pak už by je stanoviště, vzhledem k frontám, nestihly obsloužit," uvedla Fink.

"Zájem je velký, opravdu to odsýpá. Vejdete dovnitř, ukážete kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení od zaměstnavatele, vezmou vám stěry z úst, což se nám líbilo, že to není z nosu. Celé uvnitř to trvá asi dvě minuty," popsal testování zpravodaji ČTK oslovený pendler.

Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic to považuje za vstřícný krok. "Čeští pendleři mají pořád výjimku od bavorské vlády. Musí mít jen potvrzení, že jsou zaměstnáni v Německu. Kontroly na přechodech zatím nejsou," uvedl. Povinnost mít negativní test kromě okresu Cham není, pouze pokud to vyžadují jednotlivé firmy, které ho i proplácí. Podnik, kde Průha pracuje, požaduje od pendlerů z ČR test na covid každý týden.

Německo zařadilo ČR od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí do čtrnáctidenní karantény.