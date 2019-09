Na basketbalisty na letišti čekaly desítky fanoušků

Praha - Na basketbalovou reprezentaci v neděli na pražském Letišti Václava Havla čekaly desítky fanoušků. Čeští reprezentanti se vrátili po úspěšném vystoupení na mistrovství světa v Číně, kde nečekaně obsadili šesté místo. Při první účasti na šampionátu v samostatné historii tak vyrovnali československé maximum z roku 1970.

Reprezentanti spolu s přípravou strávili v Asii měsíc, takže se především těšili na rodiny, které dlouho neviděli. "Těším se, až zapadnu do toho téměř poklidného života se třemi dětmi. A paradoxně se nejvíc těším na vstávání o páté, až zase budu dětem smažit lívance," dodal kapitán Pavel Pumprla, který po šampionátu v národním týmu skončil.

Češi si postupem ze základní skupiny zajistil místo v kvalifikaci olympijských her a v konečném pořadí za ním mimo jiné skončili pětinásobní mistři světa Američané. A podle jediného českého zástupce v NBA Tomáše Satoranského se díky tomu v České republice rozpoutala basketbalová mánie.

Hráči podporu fanoušků dle svých slov jasně vnímali. Několik z nich přišlo na letiště, aby jim hráči podepsali fotografie, někteří měli malé basketbalové míče. "Myslím si, že je to jeden z hlavních důvodů, který nám dodával sílu a energii po dobu těch zápasů," řekl Satoranský.

"I když se třeba tolik nedařilo, tak jsme měli v hlavách, že nás tady podporují lidi, kteří třeba tolik basket nesledují," přidal hráč Chicaga Bulls. "Na dálku to vyvolalo takovou basketmanii v Česku. To jsem si myslel, že nikdy v ČR nezažiju," prohlásil Satoranský.

Titul přál Australanům, se kterými Češi vypadli ve čtvrtfinále. "Ten tým je mi sympatický. A samozřejmě je vždycky hezké, kdybyste vypadl s mistry světa," řekl ČTK Satoranský, jehož přání se však nesplnilo, protože titul po vítězství 95:75 nad Argentinou získali Španělé. Austrálie skončila bez medaile čtvrtá.

Vybrané statistiky MS basketbalistů

(průměr na utkání):

Body: 1. Na Kun-a (Kor.) 23,0, 2. Bogdanovič (Srb.) 22,9, 3. Webster (N. Zél.), Mills (Austr.) oba 22,8, 5. Tucker (Jord.) 21,0, ...21. Satoranský 15,5, 22. Bohačík (oba ČR) 15,3.

Doskoky: 1. Na Kun-a (Kor.) 12,8, 2. Haddádí (Ír.) 10,8, 3. Mežrí (Tun.) 10,2, 4. Gobert (Fr.) 9,1, 5. J. Adetokunbo (Řec.), Valanciunas (Lit.) oba 8,8, ...8. Balvín 8,4, 37. Satoranský (oba ČR) 5,6.

Asistence: 1. Schöder (Něm.) 9,4, 2. Satoranský (ČR) 8,5, 3. Campazzo (Arg.) 7,8, 4. Solano (Dom. rep.) 6,6, 5. Wilbekin (Tur.) 6,5.

Bloky: 1. Mežrí (Tun.) 3.2, 2. Gobert (Fr.) 1,9, 3. Kleber (Něm.), Turner (USA) oba 1,8, 5. Valančiunas (Lit.) 1,6, ...10. Balvín (ČR) 1,3.

Efektivita: 1. Na Kun-a (Korea) 26,4, 2. Webster (N. Zél.) 25,6, 3. Madžrí (Tun.) 25,2. 4. Bogdanovic (Srb.) 24,6, 5. Schröder (Něm.) 22,2, 6. Satoranský (ČR) 21,5.

Úspěšnost střelby za dva body: 1. Fotu (N. Zél.) 74,4. 2. Geramipoor (Ír.) 69,7, 3. Osman, Mahmutoglu (oba Tur.) oba 66,7, 5. Valančiunas (Lit.) 65,9, ...16. Balvín 57,1, 17. Auda (oba ČR) 56,6.

Úspěšnost střelby za tři body: 1. Schilb (ČR) 64,7, 2. Okoye (Nig.) 63,6, 3. Fazekas (Jap.) 56,3, 4. M'Baye (Fr.), Voigtmann (Něm.), Morgan (Kan.) všichni 55,6, ...22. Satoranský (ČR) 48,1.

Úspěšnost v trestných hodech: 1. Jankunas, Lekavičius (oba Lit.), Waczynski (Pol.) všichni 93,3, 4. Watanabe (Jap.) 92,9, 5. Raduljica (Srb.) 91,3, ...7. Satoranský (ČR) 90,0.

Ideální sestava MS 2019 (podle hlasování akreditovaných novinářů):

Ricky Rubio, Marc Gasol (oba Sp.), Luis Scola (Arg.), Bogdan Bogdanovič (Srb.), Evan Fournier (Fr.).

Nejužitečnější hráč: Ricky Rubio (Šp.).

Konečné pořadí (s účastní na OH v Tokiu):

1. Španělsko (OH), 2. Argentina (OH), 3. Francie (OH), 4. Austrálie (OH), 5. Srbsko (kvalifikace OH), 6. ČR (kvalifikace OH), 7. USA (OH), 8. Polsko (kvalifikace OH), 9. Litva (kvalifikace OH), 10. Itálie (kvalifikace OH), 11. Řecko (kvalifikace OH), 12. Rusko (kvalifikace OH), 13. Brazílie (kvalifikace OH), 14. Venezuela (kvalifikace OH), 15. Portoriko (kvalifikace OH), 16. Dominikánská republika (kvalifikace OH), 16. Nigérie (OH), 18. Německo (kvalifikace OH), 19. Nový Zéland (kvalifikace OH), 20. Tunisko (kvalifikace OH), 21. Kanada (kvalifikace OH), 22. Turecko (kvalifikace OH), 23. Írán (OH), 24. Čína, 25. Černá Hora, 26. Korea, 27. Angola, 28. Jordánsko, 29. Pobřeží slonoviny, 30. Senegal, 31. Japonsko (OH - pořadatel), 32. Filipíny.