Na Barrandovském mostě v Praze začala zatěžovací zkouška

Praha - Na pražském Barrandovském mostě začala večer zatěžovací zkouška, kterou skončí letošní část oprav jižní části mostu ve směru do Braníku. Na hlavní část mostu jsou nyní připravené najet z rampy ze Strakonické ulice nákladní automobily. Na samotném mostě přes Vltavu by měla auta být zhruba za hodinu, uvedla na dotaz ČTK kolem 22:20 mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Zkouška potrvá do čtvrtečních 05:00. Stejná situace se bude opakovat i v noci na pátek 1. září ve stejný čas. Přes den bude most nadále průjezdný tak, jak je tomu od začátku letošních oprav, tedy v každém směru budou namísto čtyř pouze tři jízdní pruhy.

Letošní opravy mostu zahájili silničáři 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Do běžného provozu se most a rampa z ulice K Barrandovu vrátí v neděli 3. září v ranních hodinách.

Na most dnes večer najede šest plně naložených nákladních vozidel, každé o hmotnosti 48 tun, která budou umísťována postupně v různých sestavách v jednotlivých polích mostu. "Jsou nyní v zatáčce na rampě ze Strakonické ulice, na most najedou asi za hodinu," uvedla dnes ve 22:19 mluvčí.

V uplynulých týdnech silničáři na mostě a rampě z Barrandova již položili vyrovnávací vrstvu ze speciálního betonu a hydroizolaci, udělali betonové římsy, namontovali sloupky pro svodidla, namontovali zábradlí a nerezový odvodňovací systém. V posledních dnech položili asfaltové vrstvy.

Při nynější noční zatěžovací zkoušce je kromě jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku rovněž zcela uzavřený nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Ve směru do Braníka mohou auta jezdit jen jedním pruhem vedeným v protisměru, kterým jezdí již nyní. Z ostatních směrů je nutné jet po objízdných trasách.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.