Na Barrandovském mostě při opravě jede ze Strakonické do Braníku méně aut

Praha - Na pražském Barrandovském mostě při letošní opravě klesl oproti běžnému stavu ve směru ze Strakonické do Braníku počet aut o deset procent na 63.700 aut denně. Stejný úbytek zaznamenali silničáři na Komořanské a o 11 procent na Dobříšské ve směru k mostu. Čtvrtina aut sice ubyla na Nuselském mostě ve směru z centra, ve směru do Legerovy se však zvýšil počet o 34 procent na 47.000. Víc aut oproti běžnému stavu projede také po Modřanské, Strakonické a po Pražském okruhu. Vyplývá to z analýzy Technické správy komunikací (TSK), kterou má ČTK k dispozici.

Silničáři zahájili letošní opravy mostu 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Práce potrvají do konce prázdnin.

Na Dobříšské, která je součástí městského okruhu a spojuje tunel Mrázovka s mostem, poklesl počet aut z běžných 49.600 na 43.900 denně. V opačném směru se naopak zvýšil o osm procent na 45.400. Na samotném mostě ve směru ze Strakonické do Braníku projede o deset procent aut méně, v opačném je to potom o procento více, a sice 70.000 aut denně.

Pokles v obou směrech zaznamenali silničáři v Komořanské, kde ve směru z centra projede o deset procent a ve směru do centra o 11 procent aut méně. Auta ubyla v obou směrech v ulici K Barrandovu, kdy silničáři uzavřeli a opravují nájezdovou rampu na Barrandovský most.

Na Strakonické přibylo aut v obou směrech v úsecích od Barrandovského mostu k Dobříšské, mezi mostem a Mezichuchelskou a mezi Moulíkovou a Nádražní. O devět procent aut méně jezdí ze Strakonické k Pražskému okruhu, v opačném směru vzrostl počet aut o procento. Na samotném okruhu přibylo ve směru ze Strakonické k Libušské 34 procent aut, kdy se počet zvýšil na z 29.000 na 39.000. V opačném směru je nárůst počtu osm procent na 33.400 aut.

Nárůst až 34 procent, tedy 8000 aut denně zaznamenala TSK na Nuselském mostě ve směru do Legerovy, kudy projede 47.000 aut. Ve směru ze Sokolské k ulici 5. května naopak počet vozů poklesl o čtvrtinu na 28.400 aut.

Oproti loňským opravám využívá víc řidičů vratnou rampu u Lihovaru. Loni ji využívalo denně průměrně 6500 vozidel, letos je to 10.500, což je meziročně o 62 procent víc.

Počet aut se oproti běžnému stavu příliš nezměnil v tunelovém komplexu Blanka, pouze jich o něco ubylo ve směru z Troje na Malovanku. Pokles je však v řádu jednotek procent.

Zvýšila se doba dojezdu řidičů do cíle. Na Strakonické ve směru k mostu a ve Vrchlického ulici vzrostla oproti normálu asi o dvě minuty, o 2,5 minuty to je na Radlické a o půl minuty na Strakonické. Nárůsty zaznamenali silničáři hlavně v pracovní dny. Na Modřanské vzrostla doba dojezdu o minutu.

V MHD mají problém zejména autobusy X125 ze Smíchovského nádraží na Háje, které mají zpoždění průměrně mezi pěti a sedmi minutami. Bez problémů jezdí tramvaje v Braníku a Podolí.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.