Na australské pláži se objevil záhadný obří kovový předmět, možná je z rakety

Canberra - Na západním pobřeží Austrálie se objevil obří kovový předmět. Odkud se tam vzal a co to vlastně je, však zůstává záhadou. Podle odborníků oslovených deníkem The Guardian, by to mohla být součástka z indické vesmírné rakety. Tuto variantu prověřuje Australská vesmírná agentura (ASA). Zatím by se ale veřejnost měla předmětu vyhýbat, varovaly dnes policie i ASA.

Cylindrický předmět s vypouklou horní částí má měděnou barvu a na první pohled se jeví, že je poškozený. Nevypadá jako nic, co by bylo běžnou součástí letadel. Voda ho vyplavila na mělčinu, kde si objektu všimli místní, vytáhli ho na břeh a nahlásili to policii. Podle videa na sociálních sítích měří předmět zhruba tři metry.

Objekt se stal velkou atrakcí. Na pláži se scházejí lidé, děti kolem staví hrady z písku, píše server ABC. Předmět hlídají policisté a zůstane to tak, dokud se neprošetří, zda není nebezpečný. ASA vyzvala veřejnost, aby hlásila nálezy dalších podobných předmětů v okolí.