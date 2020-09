Na Aukru roste zájem o komiksy, vévodí mu Čtyřlístek

Praha - Největší české on-line tržiště Aukro sleduje růst zájmu o komiksy. Od května do srpna se měsíčně vydražily "obrázkové příběhy" za zhruba milion korun, ve stejném období loni byla čísla přibližně poloviční. Zájmu dominuje Čtyřlístek. Přes Aukro se od května 2017 do současnosti prodaly Čtyřlístky za více než 12 milionů korun, což je zhruba polovina celkového obratu v kategorii komiksů. Vyplývá to z informací, které Aukro poskytlo ČTK.

Komiksy se stejně jako jiné sběratelské předměty staly podle Pavla Krejčíře z Aukra vhodným zbožím k investicím. Dá se podle něj předpokládat, že cena některých titulů v budoucnu poroste. "Je ale také potřeba si dát pozor na reprinty, či dokonce i v této kategorii na falzifikáty," upozornil.

Lidé přes Aukro od května 2017 do dnešních dní zobchodovali komiksy za zhruba 23 milionů korun. Mezi deseti komiksovými tituly, které byly vydraženy za nejvyšší cenu, vedou i nad zahraničními tituly stará čísla Čtyřlístku. Originál prvního čísla s příběhem Bobíka, Fifinky, Myšpulína a Pindi z roku 1969 se vydražil za 44.900 korun. Číslo 1 s názvem Vynález prof. Myšpulína se v top deseti nejdražších komiksových položkách vyskytuje ve více než polovině případů. Žádané jsou ale i komiksy Káji Saudka či Rychlé šípy. Ze zahraničních titulů táhnou Asterix, Superman a Batman.

Aukro se orientuje na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. Svou činnost portál zahájil v roce 2003, v roce 2018 pokořil hranici čtyř milionů registrovaných uživatelů.