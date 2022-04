Na atletickou Zlatou tretru se chystá olympijský šampion ve výšce Tamberi

Ostrava - Na atletickou Zlatou tretru se chystá olympijský vítěz Gianmarco Tamberi. Italský výškař je první zahraniční hvězdou, kterou organizátoři ostravského mítinku oznámili. Závod zařazený do zlaté kategorie Kontinentální tour se uskuteční 31. května na Městském stadionu.

Tamberi je několik let výraznou postavou světové výšky a loni se společně s Mutazem Issou Baršimem z Kataru postarali o jeden z největších příběhů olympijských her v Tokiu. Odmítli rozeskakování a podělili se o zlatou medaili. Na březnovém halovém mistrovství světa v Bělehradě získal Ital bronz, i když se speciálně nepřipravoval.

Na Zlaté tretře bude startovat potřetí, ale ještě nevyhrál. Jeho nejlepším umístěním bylo třetí místo v roce 2020. Tentokrát přijede do Ostravy rozzávoděný, protože před tím absolvuje mítinky Diamantové ligy v Dauhá a Birminghamu. Jeho soupeřem by měl být pátý muž olympijského závodu Brandon Starc z Austrálie nebo další olympijský finalista Brit Tom Gale. Z českých reprezentantů se do Ostravy chystají mistr Evropy do 23 let Jan Štefela i národní šampion Marek Bahník.

Hlavní program ostravského mítinku začne v 17 hodin. Aktuálně na rozdíl od dvou předchozích ročníků neplatí žádná omezení proti šíření koronaviru, takže pořadatelé věří v zaplněné tribuny. Vstupenky už se začaly prodávat. Další zahraniční hvězdy budou přibývat, loni na Zlaté tretře startovalo třináct pozdějších individuálních olympijských medailistů.