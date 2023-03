Na alternativní scéně Colours of Ostrava vystoupí Nika či Moimir Papalescu

Ostrava - Na alternativní scéně festivalu Colours of Ostrava letos vystoupí ostravská zpěvačka Nika či kultovní česká formace Moimir Papalescu & the Nihilists. V programu Full Moon Stage bude i turecká skupina Lalalar, která propojuje disko s postpunkem a podmanivými rytmy Blízkého Východu. ČTK to řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Festival se uskuteční 19. do 22. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic.

Program scény připravuje magazín Full Moon. Postavený je na zajímavých lokálních jménech vhodně doplněných zahraničními účastníky. "Program scény přináší ty nejaktuálnější objevy. Téměř všichni vystupující přijedou s naprosto čerstvými nahrávkami, většina zahraničních jmen vystoupí v České republice vůbec poprvé," uvedl šéfredaktor magazínu Michal Pařízek.

Ze zahraničních vystupujících zve zájemce například i na slovinskou trojici Širom. Ta přináší aktuální podobu slovanského folkloru kombinovanou s postrockem a avantgardou, jejich loňské album The Liquified Throne of Simplicity nechybělo snad v žádném žebříčku nejlepších alternativních desek včetně respektovaných médií jako The Quietus, Uncut nebo The Wire. "Pro mnohé bude jistě velkým překvapením vystoupení slovenské formace Srnka, vedené skladatelem a multiinstrumentalistou Miroslavem Tóthem, nebo noční show digitálního písničkáře Toyoty Vangelise," uvedl.

K hlavním hvězdám Colours of Ostrava 2023 patří OneRepublic (USA), Macklemore (USA), Burna Boy (Nigérie), Ellie Goulding (Velká Británie), Interpol (USA), Jacob Collier (Velká Británie), Niall Horan (Irsko), Gilberto Gil & Family (Brazílie), Kavinsky (Francie), Sleaford Mods (Velká Británie) nebo Tom Grennan (Velká Británie). Celkově festival nabídne desítku hudebních scén. Připravuje se i nehudební program v podobě mezinárodního fóra Meltingpot, divadelních představení, filmových projekcí, workshopů i výtvarných aktivit.