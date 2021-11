Na akcích nad 1000 lidí nebude možné se prokazovat antigenním testem

Praha - Ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování, tedy systém O-T-N. Na menších akcích budou antigenní testy nadále možné. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zpřísnění pro hromadné akce bylo podle Svrčinové projednáno s kulturní obcí. Podmínky pro vleky a lanovky probrala s Asociací lyžařských středisek. "Podmínky pro nastávající lyžařskou sezonu budou podobné jako v ostatních službách, takže bude zaveden systém O-T-N při nákupu jízdenek na vleky," uvedla. Podle ní to budou i náhodně kontrolovat provozovatelé.

Podmínky budou platit od 1. prosince. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Další opatření se dotkne návštěv v zařízeních sociální péče. Podobně jako pro ostatní využití se tam od 15. listopadu zkracuje platnost antigenních testů na jeden den a PCR testů na tři dny. Testování zaměstnanců jednou týdně, které je povinné pro neočkované, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) změny nedotknou. Jejich testy dál hradí zdravotní pojišťovny.

Ministr také vyzval provozovatele služeb, aby nařízená opatření skutečně kontrolovali. "Nemyslím, že je nutné opatření vršit, ale dodržovat ta, která jsou nastavená," dodal. Poděkoval většině, která podmínky dodržuje. Ti, kdo rebelují, se podle něj chovají nezodpovědně a sobecky.

Požádal také zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům umožnili pracovat z domova, protože se tím sníží kontakty. Zároveň připomněl, že na pracovištích platí povinnost dodržovat rozestupy, případně nosit respirátory.

Vojtěch: S koalicí Spolu se shodujeme na zapojení armády i prioritě očkování

Zástupci ministerstva a AntiCovid týmu koalice Spolu se budou scházet pravidelně, zřejmě každý čtvrtek. Po dnešním společném jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Obě strany se podle něj dnes shodly na tom, že jediným řešením současné situace je očkování. Shoda podle Vojtěcha byla i na dalším zapojení armády do Chytré karantény. Nynější dohoda s armádou platí do konce listopadu, podle ministra bude pravděpodobně prodloužena do konce ledna.

Vojtěch řekl, že po jednání centrálního řídícího týmu se online připojili zástupci odborného týmu AntiCovid týmu koalice Spolu včetně Vlastimila Válka, který je kandidátem na ministra zdravotnictví za TOP 09. Jednání bylo podle Vojtěcha velmi korektní. Současné vedení ministerstva zdravotnictví i budoucí se podle Vojtěcha shodují na tom, že jediným řešením epidemie covidu-19 je očkování. Nezaznělo nic, co by to zpochybňovalo, poznamenal. "Věřím, že budoucí vláda bude mít očkování jako jednu ze zásadních priorit," uvedl.

Obě strany jsou podle Vojtěcha ve shodě také ve věci zapojení armády do systému Chytré karantény. Nynější dohoda, která má končit na konci listopadu, bude podle Vojtěcha prodloužena do konce ledna. Ministr předpokládá, že v té době už bude fungovat nová vláda, která si pak rozhodne, jak bude postupovat dál.