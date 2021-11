Na akcích nad 1000 lidí nebude možné se prokazovat antigenním testem - ŽIVĚ

Praha - Ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR. Na menších budou i nadále možné. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Upravená budou od 1. prosince také pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou podle Svrčinové pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by dnes mohl řešit také další postup testování ve školách. Podle informací ČTK je ve hře návrh, aby po 15. listopadu skončilo testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel týdně. Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice, a používaly by se pouze PCR testy. Ve školách se děti na covid-19 testovaly toto pondělí v osmi okresech. Příští pondělí se testování zopakuje a rozšíří o dalších 23 okresů, poslední kolo lokálního testování by se mělo konat 15. listopadu.