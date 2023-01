Na akci Babiše v Brně přišlo asi tisíc lidí, mezi příznivci a odpůrci strkanice

Brno - Zhruba tisícovka lidí se dnes k 15:00 sešla na Dominikánském náměstí v Brně na setkání s kandidátem na prezidenta a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. ČTK to řekla mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová. Asi 200 bylo odpůrců, kteří měli transparenty a hlasitě hlučeli, pískali na píšťalky a zvonili zvonky ještě před příchodem Babiše. Mezi skupinami podporovatelů a odpůrců vznikly strkanice, na místě se situaci snažil uklidnit antikonfliktní tým.

Ještě před příchodem Babiše promluvila k účastníkům akce poslankyně Alena Schillerová (ANO). Odpůrci na to spustili hlasitý pískot, zněl i zvuk podobný siréně. Lidé měli transparenty proti Babišovi, na kterých bylo psáno "Konec lží", "Babiše do koše", "Spojence nedáme". Transparenty proti Babišovi měli lidé i v oknech na náměstí, kde se opět objevilo "Babiše do koše" nebo "Pavel na Hrad".

V pátek měl mítink v Brně Babišův protikandidát Petr Pavel. Na setkání s ním přišlo asi 8000 lidí, akce byla bez větších problémů.

Pavel v prvním kole voleb těsně zvítězil nad Babišem, když dostal podporu 35,4 procenta, Babiš měl 34,99 procenta. Druhé kolo prezidentských voleb začne v pátek.