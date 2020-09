Na akce venku bude moci 2000 sedících, dovnitř 1000

Praha - Počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích se od čtvrtka omezí na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Problémem jsou podle něj i kontakty lidí po zápasech kolem stadionů. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl dále Prymula. Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy.

"Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly," poznamenal ministr. U ostatních venkovních akcí, kde nejsou možné sektory, platí nadále limit 1000 osob.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20.000 míst tak mohlo dorazit až 10.500 fanoušků.

Co se týče omezení vnitřních akcí, běžných divadelních představení by se opatření podle Prymuly příliš dotknout nemělo. "Je omezení na 500 osob, pokud budou v jednosektorovém režimu, pokud ve vícesektorovém režimu, tak 1000 osob," dodal. Výjimkou je podle něj Národní divadlo, které má vyšší kapacitu.

"Jsem rád, že pan ministr potvrdil, že hlediště divadel jsou bezpečná. Naše divadla jsou rozdělena na sektory a dodržujeme všechna ostatní protiepidemiologická opatření. Počet návštěvníků ve Státní opeře snížíme na 1000," sdělil dnes ČTK Jan Burian, ředitel ND. Divadel s kapacitou nad 1000 lidí v Česku moc není, Státní opera má kapacitu 1041 míst, historická budova ND má 986 míst. Hudební divadlo Karlín snížilo po rekonstrukci kvůli pohodlí diváků počet míst na 921.

Naopak na větší festivaly s plánovanou několikatisícovou účastí budou mít opatření podle Prymuly velký dopad. "To by se mělo nějakým způsobem řešit," řekl k možným kompenzacím pro pořadatele. "Rozhodně nastávají dopady na velké akce, festivaly. Bezesporu dochází k efektu, který je nežádoucí, kdy ekonomické dopady jsou, ale bohužel to jinak v tuhle chvíli nejde," dodal.

Do limitu se podle ministerstva zdravotnictví nezapočítávají osoby podílející se na realizaci hromadné akce, pokud jsou oddělené od účastníků.

Opatření je podle Prymuly omezeno na 14 dnů, to znamená do 7. října 23:59 hodin, stejně jako zkrácení provozní doby restaurací a barů do 22:00. "Chceme ho přijmout na opravdu nejnutnější dobu. Potřebujeme snížit počty (nákazy), které tady jsou. Nejde o to, že bychom si zapisovali každý den nějaké rekordy. Jde nám o to, že po těchto číslech s určitým odstupem sedmi až deseti dnů přichází projekce čísel do hospitalizací a hospitalizace nám také narůstají. Narůstají i počty zemřelých," uvedl Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví naopak zatím neomezí počet hostů na svatbách nad rámec stávajících limitů pro hromadné akce. "O tom se zatím hovoří. Je jasné, že to je dopad, který je velmi citlivý. Pokud k němu dojde, bude avizován dostatečně dopředu aby se mohli svatebčané a organizátoři zařídit," doplnil ministr.