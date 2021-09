Na akce s papežem na Slovensku se nově dostanou nejen očkovaní proti covidu

Bratislava - Na veřejné akce s papežem Františkem při jeho nadcházející návštěvě Slovenska se dostanou nejen lidé očkovaní proti nemoci covid-19, ale nově také zájemci s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech. Oznámila to dnes Konference biskupů Slovenska (KBS). Ke zmírnění podmínek účasti veřejnosti došlo poté, co se na očekávaný vrchol papežovy návštěvy z hlediska návštěvnosti, a to na mši v Šaštíně, dosud přihlásila jen zhruba desetina z dříve předpokládaných 350.000 osob.

O nastavení pravidel vstupu podle slovenského protiepidemického systému rozhoduje organizátor hromadné akce. Žádná omezení počtu účastníků neplatí jen v případě, že je vstup povolen pouze osobám plně očkovaným proti covidu-19. Při zmíněném režimu, který zvolila KBS, lze nyní při hromadné akci venku a při stojících návštěvnících naplnit nanejvýš polovinu vyčleněné kapacity. Zástupce organizátora papežovy návštěvy v pátek novinářům sdělil, že na mši v Šaštíně nedaleko hranic s Českem, která bude 15. září, se zatím registrovalo přibližně 30.000 lidí.

Elektronickou registraci budou organizátoři předem vyžadovat také od lidí, kteří se budou u vstupu prokazovat potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19. Registrace této skupiny zájemců, pro kterou budou na veřejných akcích s papežem v Prešově, Košicích i Šaštíně vytvořené zvláštní sektory, začne v pondělí 6. září. Platnost antigenního testu na koronavirus je 48 hodin, laboratorního PCR testu 72 hodin. Organizátoři zatím neuvedli, zda bude možné se nechat testovat i na místě. Účastník se při vstupu bude muset prokázat také dokladem totožnosti a vstupenkou, kterou obdrží e-mailem na základě zmíněné registrace.

Hlava katolické církve navštíví Slovensko ve dnech 12. až 15. září. Na Slovensko přijede z Maďarska, kde povede závěrečnou mši na Mezinárodním eucharistickém kongresu.