Na 80 procent mládeže se málo hýbe, tvrdí WHO

Ženeva - Více než 25 procent dospělých a přibližně 80 procent mládeže má nedostatek pohybu. Uvádí to v nových doporučeních Světová zdravotnická organizace (WHO). I v době koronavirových opatření je sportovní činnost důležitá, zdůrazňuje organizace k tělesným aktivitám.

"Každý pohyb se počítá," podtrhl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Všichni se musíme každý den hýbat, bezpečně a tvůrčím způsobem," cituje Tedrose agentura DPA.

Dospělým WHO doporučuje nejméně 2,5 až pět hodin tělesného pohybu týdně, což odpovídá v průměru nejméně 21 minutám denně. Platí to i pro lidi, kteří trpí chronickými nemocemi. Aktivní mají zůstat také těhotné ženy nebo kojící matky.

Dětem a mládeži WHO doporučuje dokonce 60 minut pohybu denně. Lidé starší 65 let pak mají navíc trénovat rovnováhu a koordinaci pohybu a posilovat svaly, aby předešli pádům.

Podle odhadů WHO by se dalo každý rok na světě zabránit pěti milionům předčasných úmrtí, pokud by lidé byli pohybově aktivnější. Nedostatek pohybu a tím související nemoci stojí zdravotní systémy dohromady 54 miliard dolarů (1,2 bilionu korun) ročně, odhaduje WHO.

Pravidelný pohyb přispívá k prevenci srdečních onemocnění, cukrovky druhého typu a rakoviny. Pohyb dokáže mírnit příznaky deprese a úzkostlivosti, zpomalit úbytek duševních schopností a zlepšovat paměť, zdůrazňuje dále WHO.

Studie zveřejněná v odborném časopise PLOS ONE ukazuje, že ani pětina Evropanů neabsolvuje doporučený objem cvičení na tvorbu svaloviny, tedy alespoň dva dny v týdnu. Obzvlášť málo se údajně sportuje v jihovýchodní Evropě. K tvorbě a zachování svaloviny