Na 16 stanicích bylo rekordně teplé lednové ráno, v Hejnicích 13,5°C

Praha - Na 16 stanicích v Česku dnes zaznamenali rekordní teplotu pro celý leden. Nejvýraznější to bylo v západní části Slezska a také ve Frýdlantském výběžku. V Hejnicích naměřili 13,5 stupně Celsia a ve Frýdlantu 12,9 stupně. Rekordy padaly i v předchozích dnech. Také v týdnu zůstanou teploty výrazně nad dlouhodobým průměrem, ochladit by se mělo až o víkendu. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

Na přelomu roku se teploty pohybovaly více než deset stupňů nad dlouhodobým průměrem. V neděli zaznamenalo rekordy pro Nový rok zhruba 80 procent ze 162 stanic s alespoň třicetiletou řadou měření. V Javorníku v Olomouckém kraji bylo 19,6 stupně Celsia, což je dosud nejvyšší lednová teplota v Česku.

"V nejbližších dnech sice teploty nepatrně klesnou, ale do pátku se i tak budou pohybovat sedm stupňů nad normálem," uvedli meteorologové. Podle předpovědi by nemělo mrznout ani v noci. Výjimkou je noc na středu, kdy teploty mohou spadnout na minus dva stupně. Středa by měla být chladnější i přes den, maxima předpokládá ČHMÚ na osmi stupních. V dalších dnech by nejvyšší teploty měly být minimálně deset stupňů Celsia.

"Výraznější ochlazení dorazí až o víkendu, kdy už očekáváme teploty jen těsně nad dlouhodobým průměrem a přechodně se i ve středních polohách může vyskytnout sněhová pokrývka," dodali meteorologové. Nejvyšší denní teploty tak mají být jeden až šest stupňů, v noci se při zmenšené oblačnosti ochladí i na minus pět.

V týdnu se ojediněle objeví déšť, na horách mohou být srážky sněhové. Ve čtvrtek a pátek má pršet více. Na Moravě se budou do středy vyskytovat mlhy, ve středu ojediněle i mrznoucí.